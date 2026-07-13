Почему на самом деле Зеленский решил убрать Свириденко: при чем здесь подготовка к зиме

Увольнение действующего премьера Юлии Свириденко, которое активно обсуждается, может быть просто сейчас очень удобным с точки зрения снятия ответственности за подготовку к зиме. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"Уже сейчас можно уверенно говорить, что даже если нам дадут какие-то ракеты, их точно не хватит, чтобы отразить атаки свиномордых на энергетику и теплоснабжение зимой. Поэтому, когда наступит тапочка, Свириденко будет ни при чем, потому что не дали "окончить" подготовку к зиме. Также будет "ни при чем" новый премьер, который свалит вину на предшественников и формально будет прав", – отметил эксперт.

По его словам, единственное слабое звено в этой формальной логике высокопоставленных должностных лиц, что люди будут без света и тепла, потому что реально никаких прорывных решений в электроснабжении, а особенно – теплоснабжении абсолютно не просматривается.

По мнению аналитика, размытие ответственности за подготовку к тяжелой зиме – ключевая причина замены 100% лояльного президенту правительству.

"Так что это не просто перестановка кроватей в борделе, а действие с более глубоким смыслом", – выставился Марченко.

Читайте на портале "Комментарии" — после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко в политических кругах активно обсуждают возможных кандидатов на должность нового главы правительства. Несмотря на то, что официальное решение еще не объявлено, уже появился список основных претендентов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что окончательного кандидата на должность нового премьер-министра пока нет. В то же время, по его словам, среди рассматриваемых есть четыре ключевые фигуры: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмигаль, министр обороны Михаил Федоров и городской голова Харькова Игорь Терехов.



