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Чому Кравченко поспіхом подав у відставку: що незабаром відбудеться вперше в історії України

У команди президента можуть невдовзі з'явтися нові проблеми

8 вересня 2026, 07:46
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Кравцев Сергей

У мережі активно обговорюють новину про те, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Проте мало хто розумію, чому раптом це сталося і які може мати наслідки. Про це розповів екс-нардеп, політичний оглядач Борислав Береза. 

Чому Кравченко поспіхом подав у відставку: що незабаром відбудеться вперше в історії України

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зазначає, що поспішну відставку Кравченка треба правильно читати. 

"Генпрокурор Кравченко подав у відставку, щоб отримати підозру в корупції вже не в офіційному статусі. Ну, і головне, незабаром вперше в історії України Генпрокурор не лише отримає підозру в корупції, але буде збирати гроші на заставу. І не факт, що зможе зібрати. Бо кол-центри можуть дати бабло, але не зможуть надати легальне бабло", – зазначив Борислав Береза.

Екс-нардеп зазначає, схоже, що у одного Вови, для якого будують дім в Династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова, нові проблеми. Бо треба чергові мішки з баблом для застави шукати і нового Генпрокурора шукати. І не факт, що знайде.

Також видання "Коментарі" повідомляло – генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про рішення залишити посаду. Відповідну заяву про відставку він подав і назвав це політичним рішенням, яке, за його словами, ухвалив свідомо.

Руслан Кравченко пояснив, що не хоче, аби посада Генерального прокурора ставала інструментом політичного протистояння. Він також наголосив, що його позиція щодо звинувачень на його адресу залишається незмінною.

"Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", — заявив Кравченко.

Кравченко висловив вдячність президенту України та Верховній Раді за довіру і попросив прийняти його звільнення.




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