Почему Кравченко поспешно подал в отставку: что вскоре состоится впервые в истории Украины

В сети активно обсуждают новость о том, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку. Однако мало кто понимает, почему вдруг это произошло и какие могут иметь последствия. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что поспешную отставку Кравченко нужно правильно читать.

Генпрокурор Кравченко подал в отставку, чтобы получить подозрение в коррупции уже не в официальном статусе. Ну, и главное, скоро впервые в истории Украины Генпрокурор не только получит подозрение в коррупции, но будет собирать деньги на залог. И не факт, что сможет собрать. Потому что колл-центры могут дать бабло, но не смогут предоставить легальное бабло", – отметил Борислав Береза.

Экс-нардеп отмечает, похоже, что у одного Вовы, для которого строят дом в Династии рядом с домами Ермака, Миндича и Чернышева, новые проблемы. Потому что надо очередные мешки с баблом для залога искать и нового Генпрокурора искать. И не факт, что найдет.

Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о решении покинуть пост. Соответствующее заявление об отставке он подал и назвал это политическим решением, которое, по его словам, принял сознательно.

Руслан Кравченко объяснил, что не хочет, чтобы должность Генерального прокурора стала инструментом политического противостояния. Он также подчеркнул, что его позиция по обвинению в его адрес остается неизменной.

"Подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния", — заявил Кравченко.

Кравченко выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие и попросил принять его увольнение.



