Чому Федоров заговорив про вибори в Україні під час війни: що це означає для Зеленського

Заява екс-міністра оборони Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища. Комусь сильною, бо вони виступають проти Зеленського і чекали від Федорова визначеності, але тепер це вже точно початок політичної гри. І гри ширшої ніж кампанія Федорова. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі: прихильники умовної "Самопомочі 3.0" отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Притула таким не став, а інші просто не заявилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе в нових можливих політичних проектах тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова.

"Як би це дивно не звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про те саме, що Зеленський говорив в 2019: про оновлення влади. Вибори – це та опція до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення та спонсори. І з їхньої точки зору – це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. Не буде виборів – вони мають шанс укріпити ядро. І продовжити ослаблювати Зеленського", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко переконаний, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема: або призначення технічного уряду "народної довіри, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів різко зростатиме. За будь-яких обставин – це про зменшення політичної ваги Зеленського.

Експерт наголошує, вибори досі не відбувалися з двох причин: страх війни більший за необхідність виборів та через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Федоров записав звернення до українців: пропонує провести вибори під час війни.



