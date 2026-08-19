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Почему Федоров заговорил о выборах в Украине во время войны: что это значит для Зеленского

Заявление Федорова не совсем о выборах, а о том, что Зеленский говорил в 2019 году

19 августа 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Заявление экс-министра обороны Михаила Федорова кому-то кажется слабеньким, потому что не названы фамилии. Кому-то сильному, потому что они выступают против Зеленского и ждали от Федорова определенности, но теперь это уже точно начало политической игры. И игры шире кампании Федорова. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Почему Федоров заговорил о выборах в Украине во время войны: что это значит для Зеленского

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что месяц после отставки Федорова очертил два больших движения в украинском политикуме: сторонники условной "Самопомощи 3.0" получили своего политического лидера, которого у них не было. Приюта таким не стал, а остальные просто не заявились. Часть бывших сторонников Зеленского, искавших себя в новых возможных политических проектах, теперь частично перешли к Федорову. И именно поклонники Зеленского являются главными донорами проекта Федорова.

"Как бы это ни странно ни звучало, но заявление Федорова не совсем о выборах. Она о том, что Зеленский говорил в 2019: об обновлении власти. Выборы – это та опция, к которой Федорова точно толкает его ближайшее окружение и спонсоры. И с их точки зрения – это игра он-он. Будут скорые выборы, у Федорова есть шанс показать хороший результат. Не будет выборов – у них есть шанс укрепить ядро. И продолжить ослаблять Зеленского", – отметил политолог.

Вадим Денисенко убежден, что сейчас многие начнут говорить о повторениях 1917-21 годов, но вся эта публичная дискуссия сведется к тому, что перед Зеленским встанет дилемма: либо назначение технического правительства "народного доверия, либо количество тех, кто захочет досрочных выборов, будет резко расти. В любых обстоятельствах – это об уменьшении политического веса Зеленского.

Эксперт отмечает, выборы до сих пор не проходили по двум причинам: страх войны больше необходимости выборов и из-за рейтингов Зеленского, который имеет минимальные шансы победить. Выборы состоятся в тот момент, когда страх войны станет меньше желания показать средний палец власти.

Также издание "Комментарии" сообщало – Федоров записал обращение к украинцам: предлагает провести выборы во время войны.




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