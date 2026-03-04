logo_ukra

Головна Новини Політика України 2026 "Чоловікам потрібно дати час написати заповіт": в Раді іронічно відреагували на слова Притули
НОВИНИ

“Чоловікам потрібно дати час написати заповіт”: в Раді іронічно відреагували на слова Притули

Народний депутат Гончаренко іронічно відреагував на слова волонтера Притули про ознаки поваги до людини з боку держави

4 березня 2026, 15:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Головний волонтер України Сергій Притула зазначив, що перед мобілізацією чоловікам потрібно дати час на вирішення справ. 

“Чоловікам потрібно дати час написати заповіт”: в Раді іронічно відреагували на слова Притули

Мобілізація. Ілюстративне фото

Притула пояснив, що 40-річні чоловіки, вони зазвичай мають сім'ї, діти, хтось має якийсь бізнес. 

“Потрібно дати трошки часу, владнати справи, передати справи, перепрошую, написати заповіт, нотаріального його завірити, для того, щоб в разі, якщо ти загинеш, твоя жінка не бігала по якихось інстанціях.  Це ознака поваги до людини, яку держава просить піти її захищати”, — переконаний волонтер. 

У Верховній Раді відреагували на заяву. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що після звинувачень Трампа Сергій перейшов у контрнаступ на ТЦК.

“Сказав, що треба не одразу забирати чоловіків, а дати їм трошки часу. Наприклад, написати заповіт! Не знаю, що сталось — можливо, коли Сергій їв боул з лососем, то побачив, що на Гончара також почали бусифікувати людей? Чи може фільтр сьогодні не смачний налили? Складно сказати!”, — зазначив політик. 

За його словами, хоробрість — це поступовий процес. І навіть ось така завуальована критика ТЦК від Сергія, пояснив нардеп, — вже позитив.

“Я, як його головний піарник, скажу так: посил гарний, але про заповіт — зайве. Так ми з 2% президентського рейтингу нікуди не піднімемось. Тому на наступний тиждень у тебе завдання таке: зробити стратсесію, далі — ретріт у Буковелі, потім почитаємо 200 сторінок Бжезінського — і тоді набирай мене. Обговоримо наступні кроки! Працюємо!”, — зіронізував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Гончаренко шокував викриттям про нову роботу Єрмака.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53212
