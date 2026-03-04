"Мужчинам нужно дать время написать завещание": в Раде иронически отреагировали на слова Притулы

Главный волонтер Украины Сергей Притула отметил, что перед мобилизацией мужчинам нужно дать время на решение дел.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Притула объяснил, что 40-летние мужчины, у них обычно семьи, дети, кто-то имеет какой-то бизнес.

"Нужно дать немного времени, уладить дела, передать дела, извиняюсь, написать завещание, нотариально его заверить, для того, чтобы в случае, если ты погибнешь, твоя женщина не бегала по каким-то инстанциям. Это признак уважения к человеку, которого государство просит пойти его защищать", — убежден волонтер.

В Верховной Раде отреагировали на заявление. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что после обвинений Трампа Сергей перешел в контрнаступление на ТЦК.

"Сказал, что надо не сразу забирать мужчин, а дать им немного времени. Например, написать завещание! Не знаю, что произошло — возможно, когда Сергей ел боул с лососем, то увидел, что на Гончара тоже начали бусифицировать людей? Может ли фильтр сегодня не вкусный налили? Сложно сказать!", — отметил политик.

По его словам, храбрость – это постепенный процесс. И даже такая завуалированная критика ТЦК от Сергея, пояснил нардеп, — уже позитив.

"Я, как его главный пиарщик, скажу так: посыл хороший, но о завещании — лишнее. Так мы с 2% президентского рейтинга никуда не поднимемся. Поэтому на следующую неделю у тебя задача такая: сделать стратсессию, дальше — ретрит в Буковеле, потом почитаем 200 страниц Бжезинского — и тогда набирай меня. Обсудим следующие шаги! Работаем!”, — сиронизировал народный депутат.

