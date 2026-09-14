Чи виправдані санкції проти Мендель: що мають врахувати ті, хто прийде до влади після Зеленського

Немає жодних сумнівів, що колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зараз працює на Росію. З цієї точки зору можна вважати, що санкції проти неї є виправданими, на відміну від деяких інших сумнівних санкцій РНБО. Але її роботу на Росію треба викрити. І це вже відповідальність наших спецслужб. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел

"Однак зверну увагу на інше. Як кажуть в народі: бачили очі, що купували. Скільки сумнівних персонажів опинилися в команді Зеленського. Поодинокі помилки завжди є можливими, але таких помилок було вже занадто багато. І це урок на майбутнє. Не для Зеленського. А для тих, хто йде йому на зміну", – зазначив політолог.

Володимир Фесенко наголошує, всім, хто прийде після Зеленського до влади варто бути дуже уважними при формуванні своїх команд, а не займатися цим поспіхом. Люди у владній команді – це частина репутації, тому або вони будуть сприяти успіху влади, або вони будуть її ганьбою.

Варто нагадати, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони України проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель. Про це повідомляється на сайті Офісу перезидента.

"Обмеження застосовані проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель", — йдеться в повідомленні.

На сайті Офісу зазначається, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель анонсована, як спікерка на заході ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) 16 вересня у Європарламенті. Про це розповів підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець.



