Нет никаких сомнений, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сейчас работает в Россию. С этой точки зрения можно считать, что санкции против нее оправданы, в отличие от некоторых других сомнительных санкций СНБО. Но ее работу в Россию нужно разоблачить. И это уже ответственность наших спецслужб. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

"Однако обратим внимание на другое. Как говорят в народе: видели покупавшие глаза. Сколько сомнительных персонажей очутилось в команде Зеленского. Единичные ошибки всегда возможны, но таких ошибок было уже слишком много. И это урок для будущего. Не для Зеленского. А для тех, кто идет ему на смену", – отметил политолог.

Владимир Фесенко отмечает, что всем, кто придет после Зеленского к власти, стоит быть очень внимательными при формировании своих команд, а не заниматься этой спешкой. Люди во властной команде – это часть репутации, поэтому либо они будут способствовать успеху власти, либо они будут ее позором.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против своей бывшей пресс-секретари Юлии Мендель. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Ограничения, примененные против 10 российских и украинских лиц, распространяющих дезинформацию и российскую пропаганду, поддерживают агрессивную политику России против Украины. В частности, санкции применены против Юлии Мендель", – говорится в сообщении.

На сайте Офиса отмечается, что Украина передаст всю информацию партнерам по синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсирована как спикер на мероприятии ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) 16 сентября в Европарламенте. Об этом рассказал подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец.



