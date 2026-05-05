Обвалится ли рейтинг Зеленского: что показала новая социология

Кравцев Сергей
Свежая социология по поводу доверия Зеленскому делалась до 27 апреля, когда только становились известны новые эпизоды из "пленок Миндича", но уже можно сделать самоуверенный вывод – рейтингу Зеленского последний скандал не угрожает. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он продолжает, социологи опросили треть недоверяющих Зеленскому на предмет "почему?". Оказалось, что 40% никогда не доверяли еще из Омана, что, разумеется, у оппозиции есть своя ядерная аудитория. А последующие 32% – это "уставшие" от войны, недовольные тем, что он не закончил войну, что война еще продолжается с этими перебоями света и похоронками. Собственно коррупция и назначение бестолковых "дружбанов" на потоки – это лишь одна пятая часть этой трети недоверяющих Зеленскому.
Читайте на портале "Комментарии" — большинство наших соотечественников не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас поддерживают его как лидера страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).