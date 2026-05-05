Обвалится ли рейтинг Зеленского: что показала новая социология

Свежая социология по поводу доверия Зеленскому делалась до 27 апреля, когда только становились известны новые эпизоды из "пленок Миндича", но уже можно сделать самоуверенный вывод – рейтингу Зеленского последний скандал не угрожает. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Посмотрите. У него баланс доверия/недоверия топчется вокруг 60% с прошлым летом, примерно с атаки на НАБУ в июле. "Миндичгейт" осенью народ спрятал нормально. Падение до 53% было в феврале, когда полКиева сидело без тепла. И это отлично объясняется в следующей таблице социологов", – отметил эксперт.

Он продолжает, социологи опросили треть недоверяющих Зеленскому на предмет "почему?". Оказалось, что 40% никогда не доверяли еще из Омана, что, разумеется, у оппозиции есть своя ядерная аудитория. А последующие 32% – это "уставшие" от войны, недовольные тем, что он не закончил войну, что война еще продолжается с этими перебоями света и похоронками. Собственно коррупция и назначение бестолковых "дружбанов" на потоки – это лишь одна пятая часть этой трети недоверяющих Зеленскому.

"Именно поэтому думаю, что и нынешний скандал утонет в объединительном флагоносстве, и будет добит поляризационными угрозами олигархов "Файер пойнта". А юридическую сторону дела НАБУ будут разваливать чекисты из-за угроз и криминалов. Так же и будут заваливать рты останкам говорящих. Следовательно, вопрос, как европейцы смогут повлиять на "суверенных корумпантов" – становится ключевым. И есть 90 миллиардов причин не скатиться в Малороссию", – констатировал аналитик.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство наших соотечественников не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас поддерживают его как лидера страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).



