Чи хочуть українці другий термін Зеленського: опитування КМІС

Більшість українців не вважають, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий президентський термін. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-21 вересня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Згідно з дослідженням, 53% респондентів вважають, що чинний президент має обмежитися нинішнім терміном і не брати участь у наступних виборах. У грудні 2025 року так відповідало 46% опитаних. Таким чином, за кілька місяців частка прихильників одного терміну збільшилась на сім процентних пунктів.

Водночас, кількість тих, хто хотів би бачити Зеленського серед кандидатів на наступних президентських виборах, скоротилася з 45% до 42%. Ще 5% учасників дослідження не змогли визначитись зі своїм ставленням до цього питання.

У КМІС звертають увагу на прямий зв'язок між довірою до глави держави та готовністю підтримати його участь у виборах. Серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 85% виступають за його висунення. Серед громадян, які скоріше довіряють президенту, цей показник становить 53%.

При зниженні рівня довіри змінюється і ставлення до можливого другого терміну. Серед тих, хто скоріше не довіряє Зеленському, його участь у виборах підтримують лише 20%, а серед тих, хто зовсім не довіряє президенту – лише 7%.

У дослідженні взяли участь 1002 повнолітніх громадян України. Інтерв'ю проводились телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів. До опитування не включали мешканців територій, які тимчасово не контролюються українською владою, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому у вибірці були присутні внутрішньо переміщені особи з окупованих територій.

Результати показують: питання майбутнього Зеленського на виборах залишається одним із найчутливіших для суспільства, причому ставлення до нього помітно залежить від рівня довіри до чинного президента.

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