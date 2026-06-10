У украинцев изменилось доверие к Зеленскому: новые данные от КМИС

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому остается относительно стабильным, хотя последние социологические данные демонстрируют незначительные изменения в показателях. Об этом свидетельствует новый всеукраинский опрос Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованный в июне 2026 года.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, 61% респондентов заявили, что доверяют президенту, в то время как 34% выразили недоверие к Зеленскому. Таким образом, баланс доверия-недоверия составляет 27%, что несколько выше, чем в апреле, когда показатель был на уровне 22%.

В то же время социологи подчеркивают, что эти колебания находятся в рамках статистической погрешности, поэтому скорее свидетельствуют о стабильности общественных настроений, чем о реальном росте поддержки.

Доверие к Зеленскому. Опрос КМИС

В КМИС также обращают внимание на методологические особенности опроса. На этот раз респондентам задавали вопрос о доверии к 18 разным публичным деятелям, среди которых был и президент. Порядок перечня менялся для разных участников, и исследователи зафиксировали слабую, но заметную тенденцию: чем позже в списке упоминался Зеленский, тем несколько выше был уровень доверия к нему. Социологи предполагают, что сравнение с другими политиками могло повлиять на восприятие респондентов.

Структура ответов также показывает детализацию общественных настроений: 33% опрошенных "полностью" доверяют президенту, еще 28% — "скорее" доверяют. В то же время среди тех, кто выразил недоверие, 20% заявили о полном недоверии, а 13% — о частичном.

Таким образом, несмотря на незначительные статистические колебания, социологи фиксируют стабильность уровня доверия к президенту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал первый шаг к окончанию войны в Украине.

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