Хотят ли украинцы второй срок Зеленского: опрос КМИС

Большинство украинцев не считают, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-21 сентября.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Согласно исследованию, 53% респондентов считают, что действующий президент должен ограничиться нынешним сроком и не участвовать в следующих выборах. В декабре 2025 года так отвечали 46% опрошенных. Таким образом, за несколько месяцев доля сторонников одного срока увеличилась на семь процентных пунктов.

Одновременно число тех, кто хотел бы видеть Зеленского среди кандидатов на следующих президентских выборах, сократилось с 45% до 42%. Еще 5% участников исследования не смогли определиться со своим отношением к этому вопросу.

В КМИС обращают внимание на прямую связь между доверием к главе государства и готовностью поддержать его участие в выборах. Среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 85% выступают за его выдвижение. Среди граждан, которые скорее доверяют президенту, этот показатель составляет 53%.

При снижении уровня доверия меняется и отношение к возможному второму сроку. Среди тех, кто скорее не доверяет Зеленскому, его участие в выборах поддерживают только 20%, а среди тех, кто совсем не доверяет президенту, — лишь 7%.

В исследовании приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина Украины. Интервью проводились по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. В опрос не включали жителей территорий, которые временно не контролируются украинскими властями, а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. При этом в выборке присутствовали внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий.

Результаты показывают: вопрос будущего Зеленского на выборах остается одним из наиболее чувствительных для общества, причем отношение к нему заметно зависит от уровня доверия к действующему президенту.

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