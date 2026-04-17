“Цей жах потрібно зупинити”: що відбувається в Україні, поки Зеленський “у турне Європою”

Протистояння цивільних та військових ТЦК стає дедалі жорсткішим.

Володимир Зеленський.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про чергові випадки конфліктів — військові ТЦК застосовують силу навіть до жінок.

“Поки Зеленський в турне розповідає, як повертати українців, всередині України продовжується абсолютна жесть. Бусифікація, побиття вже й б'юті жінок. Божевілля якесь. Цей жах ми маємо зупинити”, — наголосив політик.

Політик розповів про випадки бусифікації, скандалів з ТЦК та сутички військових терцентрів з жінками. Нардеп повідомив, що проти жінок використовують навіть шокери.

“Що робиться — всі знають. Вони просто всіх підряд кидають в розшук і все. І от таким чином вони діють. Ну але навіть якщо людина невчасно оновила дані, так що її треба витягати з машини, бити? Це божевілля”, — прокоментував політик ситуацію з бусифікацією батька дітей-інвалідів у Києві.

А в цей же час, зазначив народний депутат, президент Зеленський в рамках свого турне Європою говорить, що українці будуть повертатися додому — отримує чергову нагороду — чотири свободи.

“Оце така свобода в Україні, а Зеленський розповідає чергові байки на спокійних європейських вулицях, де ніхто так себе не веде, як те, що відбувається на українських вулицях. От така реальність і ось такі “потемкинские деревни” у виконанні Зеленського”, — підсумував політик.

