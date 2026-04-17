Головна Новини Політика України 2026 "Цей жах потрібно зупинити": що відбувається в Україні, поки Зеленський "у турне Європою"
“Цей жах потрібно зупинити”: що відбувається в Україні, поки Зеленський “у турне Європою”

Народний депутат Гончаренко розповів про чергові випадки свавілля ТЦК

17 квітня 2026, 20:57
Кречмаровская Наталия

Протистояння цивільних та військових ТЦК стає дедалі жорсткішим. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про чергові випадки конфліктів — військові ТЦК застосовують силу навіть до жінок. 

“Поки Зеленський в турне розповідає, як повертати українців, всередині України продовжується абсолютна жесть. Бусифікація, побиття вже й б'юті жінок. Божевілля якесь. Цей жах ми маємо зупинити”, — наголосив політик. 

Політик розповів про випадки бусифікації, скандалів з ТЦК та сутички військових терцентрів з жінками. Нардеп повідомив, що проти жінок використовують навіть шокери. 

“Що робиться — всі знають. Вони просто всіх підряд кидають в розшук і все. І от таким чином вони діють. Ну але навіть якщо людина невчасно оновила дані, так що її треба витягати з машини, бити? Це божевілля”, — прокоментував політик ситуацію з бусифікацією батька дітей-інвалідів у Києві.

А в цей же час, зазначив народний депутат, президент Зеленський в рамках свого турне Європою говорить, що українці будуть повертатися додому — отримує чергову нагороду — чотири свободи.

“Оце така свобода в Україні, а Зеленський розповідає чергові байки на спокійних європейських вулицях, де ніхто так себе не веде, як те, що відбувається на українських вулицях. От така реальність і ось такі “потемкинские деревни” у виконанні Зеленського”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ планують відвідати  спецпредставники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів. Шириться припущення, що делегація США привезе Зеленському “фінальний ультиматум від Дональда Трампа". У Раді розповіли про ймовірну причину приїзду спецпредставників президента США.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=W9kuU8SB4fc
