Противостояние гражданских и военных ТЦК становится все более жестким.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередных случаях конфликтов — военные ТЦК применяют силу даже к женщинам.

"Пока Зеленский в турне рассказывает, как возвращать украинцев, внутри Украины продолжается абсолютная жесть. Бусификация, избиение уже и бьюти женщин. Безумие какое-то. Этот ужас мы должны остановить", — подчеркнул политик.

Политик рассказал о случаях бусификации, скандалов с ТЦК и стычках военных терцентров с женщинами. Нардеп сообщил, что против женщин используют даже шокеры.

"Что делается — все знают. Они просто всех подряд бросают в розыск и все. И вот таким образом они действуют. Ну но даже если человек не вовремя обновил данные, так что его надо вытаскивать из машины, бить? Это безумие", — прокомментировал политик ситуацию с бусификацией отца детей-инвалидов в Киеве.

А в это же время, отметил народный депутат, президент Зеленский в рамках своего турне по Европе говорит, что украинцы будут возвращаться домой — получает очередную награду — четыре свободы.

"Вот такая свобода в Украине, а Зеленский рассказывает очередные басни на спокойных европейских улицах, где никто так себя не ведет, как то, что происходит на украинских улицах. Вот такая реальность и вот такие "потемкинские деревни" в исполнении Зеленского", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев планируют посетить спецпредставители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер для переговоров. Ширится предположение, что делегация США привезет Зеленскому "финальный ультиматум от Дональда Трампа". В Раде рассказали о предполагаемой причине приезда спецпредставителей президента США.