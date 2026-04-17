Кречмаровская Наталия
Противостояние гражданских и военных ТЦК становится все более жестким.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередных случаях конфликтов — военные ТЦК применяют силу даже к женщинам.
Политик рассказал о случаях бусификации, скандалов с ТЦК и стычках военных терцентров с женщинами. Нардеп сообщил, что против женщин используют даже шокеры.
А в это же время, отметил народный депутат, президент Зеленский в рамках своего турне по Европе говорит, что украинцы будут возвращаться домой — получает очередную награду — четыре свободы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев планируют посетить спецпредставители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер для переговоров. Ширится предположение, что делегация США привезет Зеленскому "финальный ультиматум от Дональда Трампа". В Раде рассказали о предполагаемой причине приезда спецпредставителей президента США.