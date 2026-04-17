В США готують Зеленському останній ультиматум: що кажуть в Раді

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ планують відвідати спецпредставники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів. Шириться припущення, що делегація США привезе Зеленському “фінальний ультиматум від Дональда Трампа". У Раді розповіли про ймовірну причину приїзду спецпредставників президента США.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, якщо виходити з такого припущення, то слово фінальний передбачає, що була ще якась кількість ультиматумів до. І досвід стосунку з ультиматумами, за його словами, підказує, що якщо не спрацював один ультиматум, то й другий, мабуть, не спрацює.

“Тому мені здається, що не йдеться про ультиматуми. Я б припустив, що йдеться про якусь човникову дипломатію американців, які виступають посередниками, комунікаторами між нами та Російською Федерацією”, — зазначив нардеп.

Політик припустив, що йдеться про якесь фінальне узгодження якихось версій, останніх, раніше неузгоджених моментів.

“Всі не раз чули, що величезна кількість позицій уже узгоджена, тобто залишилася низка неузгоджених питань. Я думаю, йдеться про версії стикування цих питань”, — підсумував народний депутат.

