В США готують Зеленському останній ультиматум: що кажуть в Раді

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ планують відвідати спецпредставники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів. Шириться припущення, що делегація США привезе Зеленському “фінальний ультиматум від Дональда Трампа". У Раді розповіли про ймовірну причину приїзду спецпредставників президента США.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, якщо виходити з такого припущення, то слово фінальний передбачає, що була ще якась кількість ультиматумів до. І досвід стосунку з ультиматумами, за його словами, підказує, що якщо не спрацював один ультиматум, то й другий, мабуть, не спрацює.
Політик припустив, що йдеться про якесь фінальне узгодження якихось версій, останніх, раніше неузгоджених моментів.
