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"Это его выбор": Юлия Мендель обвинила Зеленского в продолжении войны

Экс-пресссекретарь президента Юлия Мендель заявила об ответственности Зеленского за продолжение войны

9 августа 2026, 17:50
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Slava Kot

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой главы государства. В публикациях в соцсети X она заявила, что украинское руководство, особенно президент, якобы несет непосредственную ответственность за продолжение войны, потери среди гражданского населения и проблемы с защитой украинцев.

"Это его выбор": Юлия Мендель обвинила Зеленского в продолжении войны

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Мендель утверждает, что Зеленский "сделал выбор продолжать войну", которую она считает, что Украина не может выиграть. По ее словам, на Западе люди боятся, "привлекать Украину к ответственности за обостряющие бои решения".

"Если в пятый год полномасштабного вторжения защита украинских гражданских лиц остается чрезвычайно слабой, люди вынуждены выживать преимущественно в одиночку, а новейшие решения повлекли за собой предсказуемую эскалацию, унесшую еще больше жизней и направляющую страну к поражению, то украинское руководство, а особенно президент, который имеет почти полную власть, несет непосредственную ответственность. Его выбор продолжать войну, которую невозможно выиграть и породившую чрезвычайные уровни коррупции и общественной деградации, также является его ответственностью", — говорится в сообщении Мендель.

Отдельно она отреагировала на видео, на котором мужчины пытаются вытащить из автомобиля парня во время мобилизационных мер. Мендель использовала эти кадры для критики государственной политики и заявила, что власти могли бы направлять больше средств на финансовую мотивацию граждан.

"Это лицо настоящего Зеленского... Тот, кто мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но решил воровать из бюджета... Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи. Мир, проснись! Украина нуждается в мире!!!", — заявила Мендель.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Владимира Зеленского в 2019-2021 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины.

Также "Комментарии" писали, что Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.



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Источник: https://x.com/IuliiaMendel/status/2086145839940972603
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