Це вже параноя: у Раді розкритикували рішення Зеленського

Погіршення погодних умов ускладнило ситуацію на дорогах Києва. У столиці великі затори, автомобілі грузнуть у снігу. Однак додає незручностей, як повідомили в Раді, і президент України Володимир Зеленський. Очільнику України час від часу нагадують про його передвиборчі обіцянки, які він сам же і порушує.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що на Броварській трасі колапс і кілометровий затор на вʼїзд в Київ.

“Рух перекрито вже понад 40 хв начебто через візит високопосадової зарубіжної делегації і відвідання меморіалу в Биківні. Чомусь думаю, що це не так через високих зарубіжних гостей, як побачила на власні очі пересування кортежу Зеленського. Майже на годину перекривати рух на одній з ключових трас навіть для президента воюючої країни — це не ок. Згадую обіцянку про “кортежі….” — далі ви памʼятаєте… Я розумію безпекові заходи, але хотілося б без параної…”, — розповіла народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський 2 січня призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. У Раді зазначили, що очікуваних змін після призначення нового керівника не відбулося.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що Буданов, після призначення головою ОП, досі не провів кадрові "чистки".

“Омріяного перезавантаження Офісу Президента так і не сталося. За місяць роботи Кирило Буданов не звільнив жодної ключової фігури і залишив на місцях усіх заступників Єрмака. Очікування людей від цього призначення так і не справдилися”, — зазначила вона.

За словами народної депутатки, головне питання: чистки — не проводив чи не давали проводити?



