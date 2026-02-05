Это уже паранойя: в Раде раскритиковали решение Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ухудшение погодных условий усложнило ситуацию на дорогах Киева. В столице большие пробки, автомобили вязнут в снегу. Однако добавляет неудобства, как сообщили в Раде, и президент Украины Владимир Зеленский. Главе Украины время от времени напоминают о его предвыборных обещаниях, которые он сам же и нарушает.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что на Броварской трассе коллапс и километровая пробка на въезд в Киев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. В Раде отметили, что ожидаемые изменения после назначения нового руководителя не произошло.
Народная депутат Анна Скороход отметила, что Буданов, после назначения главой ОП, до сих пор не провел кадровые "чистки".
"Ожидаемой перезагрузки Офиса Президента так и не произошло. За месяц работы Кирилл Буданов не уволил ни одной ключевой фигуры и оставил на местах всех заместителей Ермака. Ожидания людей от этого назначения так и не оправдались", — отметила она.
По словам народной депутатки, главный вопрос: чистки – не проводили или не давали проводить?