Это уже паранойя: в Раде раскритиковали решение Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже паранойя: в Раде раскритиковали решение Зеленского

Народный депутат Геращенко о кортеже Зеленского

5 февраля 2026, 13:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ухудшение погодных условий усложнило ситуацию на дорогах Киева. В столице большие пробки, автомобили вязнут в снегу. Однако добавляет неудобства, как сообщили в Раде, и президент Украины Владимир Зеленский. Главе Украины время от времени напоминают о его предвыборных обещаниях, которые он сам же и нарушает.

Это уже паранойя: в Раде раскритиковали решение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что на Броварской трассе коллапс и километровая пробка на въезд в Киев.

"Движение перекрыто уже более 40 мин вроде бы из-за визита высокопоставленной зарубежной делегации и посещения мемориала в Быковне. Почему-то думаю, что это не так из-за высоких зарубежных гостей, как увидела собственными глазами передвижение кортежа Зеленского. Почти на час перекрывать движение на одной из ключевых трасс. Вспоминаю обещание о “кортежах….” — дальше вы помните… Я понимаю меры безопасности, но хотелось бы без паранойи…”, — рассказала народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. В Раде отметили, что ожидаемые изменения после назначения нового руководителя не произошло.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что Буданов, после назначения главой ОП, до сих пор не провел кадровые "чистки".

"Ожидаемой перезагрузки Офиса Президента так и не произошло. За месяц работы Кирилл Буданов не уволил ни одной ключевой фигуры и оставил на местах всех заместителей Ермака. Ожидания людей от этого назначения так и не оправдались", — отметила она.

По словам народной депутатки, главный вопрос: чистки – не проводили или не давали проводить?




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22258
