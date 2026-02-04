logo_ukra

“Вплив Єрмака” на Офіс Президента: за що вже критикують Буданова

Нардепка Скороход про перезавантаження Офісу Президента

4 лютого 2026, 15:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський 2 січня призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. У Раді зазначили, що очікуваних змін після призначення нового керівника не відбулося. 

“Вплив Єрмака” на Офіс Президента: за що вже критикують Буданова

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що Буданов, після призначення головою ОП, досі не провів кадрові "чистки".

“Омріяного перезавантаження Офісу Президента так і не сталося. За місяць роботи Кирило Буданов не звільнив жодної ключової фігури і залишив на місцях усіх заступників Єрмака. Очікування людей від цього призначення так і не справдилися”, — зазначила вона. 

За словами народної депутатки, головне питання: чистки — не проводив чи не давали проводити?

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді розкритикували позицію Зеленського щодо мирних переговорів та загалом щодо завершення війни. 

Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, як Зеленський на виборах у 2019 році розповідав, що зараз він швидко завершить війну, зустрінеться з Путіним, про все домовиться. А взагалі війна триває тільки тому, що на ній хтось наживається. Далі, за словами політика, Зеленський стає президентом і починає "гратися" з Путіним. Загалом, на переконання Гончаренка, дії Зеленського призвели до великої війни.Під час війни було декілька моментів, коли можна було зупинитися, але, як зауважив політик, Зеленський показував свою потужність.

За його словами, було декілька можливостей завершити війну, однак — українців все менше і менше і менше, а Зеленський все далі демонструє свою потужність і незламність.



Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/365
