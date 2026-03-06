Це стане катастрофою для мегаполісів: у Раді попередили, чим обернеться бездіяльність влади

Народна депутатка Вікторія Гриб зазначила, що розмови про “плани виживання” та “стійкості, які активізувалися останнім часом, – це чудово. Однак, за її словами, хотілося б побачити плани і стратегії економічного розвитку та, насамперед, досягнення миру. І, на її думку, почати варто з енергетичної стратегії.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

“Україні потрібна повноцінна Енергетична стратегія, яка враховуватиме різні сценарії розвитку війни – зокрема і статус нашої Запорізької АЕС. Без цього громадам дуже важко планувати свою роботу. Загалом нам потрібна не стратегія заради самої стратегії, а реальна дорожня карта – покроковий план руху до миру, процвітання та економічного відродження”, — зазначила вона.

За словами політика, "плани стійкості" регіонів, розвиток когенерації правильні як запасний варіант. Однак вона переконана, що когенераційні установки не врятують Україну, якщо не буде газу або якщо він буде захмарно дорогим.

“Окреме і вкрай болюче питання — захист критичної інфраструктури. Нам прогнозують спекотне літо, і якщо ворог продовжить бити по енергетиці, під загрозою опиниться не лише світло, а й вода та каналізація. Насосні станції мають бути захищені! Так, усе це колосальні кошти, яких у нас не вистачає. Але ми маємо шукати ці ресурси, бо ціна бездіяльності — катастрофа для мегаполісів”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що економічна ситуація в Україні має тенденцію до погіршення — попередили у Верховній Раді. Народний депутат Микола Тищенко зазначив, які рішення потрібно приймати негайно, щоб втримати ситуацію.



