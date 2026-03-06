Это станет катастрофой для мегаполисов: в Раде предупредили, чем обернется бездействие властей

Народная депутат Виктория Гриб отметила, что разговоры о "планах выживания" и "устойчивости, которые активизировались в последнее время, — это прекрасно. Однако, по ее словам, хотелось бы увидеть планы и стратегии экономического развития и, прежде всего, достижения мира. И, по ее мнению, начать стоит с энергетической стратегии.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

"Украине нужна полноценная Энергетическая стратегия, которая будет учитывать разные сценарии развития войны — в том числе и статус нашей Запорожской АЭС. Без этого громадам очень тяжело планировать свою работу. В общем, нам нужна не стратегия ради самой стратегии, а реальная дорожная карта – пошаговый план движения к миру, процветанию и экономическому возрождению”, — отметила она.

По словам политика, "планы устойчивости" регионов, развитие когенерации верны как запасной вариант. Однако она убеждена, что когенерационные установки не спасут Украину, если не будет газа или он будет заоблачно дорогим.

"Отдельный и крайне болезненный вопрос — защита критической инфраструктуры. Нам прогнозируют жаркое лето, и если враг продолжит бить по энергетике, под угрозой окажется не только свет, но и вода и канализация. Насосные станции должны быть защищены! Да, все это колоссальные средства, которых у нас не хватает. Но мы должны искать эти ресурсы, потому что цена бездействия — катастрофа для мегаполисов”, — подытожила она.

