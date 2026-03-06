Это станет катастрофой для мегаполисов: в Раде предупредили, чем обернется бездействие властей

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народная депутат Виктория Гриб отметила, что разговоры о "планах выживания" и "устойчивости, которые активизировались в последнее время, — это прекрасно. Однако, по ее словам, хотелось бы увидеть планы и стратегии экономического развития и, прежде всего, достижения мира. И, по ее мнению, начать стоит с энергетической стратегии.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
По словам политика, "планы устойчивости" регионов, развитие когенерации верны как запасной вариант. Однако она убеждена, что когенерационные установки не спасут Украину, если не будет газа или он будет заоблачно дорогим.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономическая ситуация в Украине имеет тенденцию к ухудшению — предупредили в Верховной Раде. Народный депутат Николай Тищенко отметил, какие решения следует принимать немедленно, чтобы удержать ситуацию.