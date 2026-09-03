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Це шокувало навіть нардепів: “з людей в Україні зробили рабів”

Народна депутатка Скороход розкритикувала подвійні стандарти у Верховній Раді

3 вересня 2026, 20:34
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Кречмаровская Наталия

З трибуни парламенту лунають все більш категоричні заяви — народні депутати обурюються ситуацією, яка склалася і у законодавчому органі, і в країні в цілому. 

Це шокувало навіть нардепів: “з людей в Україні зробили рабів”

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що у стінах Верховної Ради панують подвійні стандарти. За її словами, якщо потребує розгляду суспільноважливе питання, то є регламент, норми закону та процедура.

“Але коли стоїть питання чиїхось особистих економічних інтересів — в нас нема регламенту, немає законів, немає правил. Завжди можна все, якщо є бабки: все одно куди, давайте запхаємо, все одно пройде по залу”, — заявила народна депутатка. 

Вона пояснила, що деякі економічні правки (як-от по землі для сонячних електростанцій) прикривають тим, що це врятує Україну. Однак політик переконана, що це жодним чином не вплине на ситуацію. 

“Врятує Україну перемовний процес і мир. Ми з людей зробили рабів, ми їх хапаємо на вулицях і відправляємо рабів воювати за свободу, які ще до того, як їх запакували в ТЦК, були вільними людьми. Ось що відбувається в Україні. У нас що змінилось на фронті — нічого не змінилось. У нас змінилася ситуація в країні? Немає першого дзвоника, нема навчання, немає спокійного життя, постійні тривоги. Повністю розбита інфраструктура, розбиваються ключові підприємства. До чого ми прийдемо? До хаосу і знищеної землі?”, — заявила вона під час виступу з трибуни парламенту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні гостро бракує грошей — діра в бюджеті значна, а західні партнери затримують допомогу. У Раді різко розкритикували плани влади щодо підвищення податків. Нардеп Разумков переконаний, що українці не повинні платити за прорахунки влади.




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1754739122113441/
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