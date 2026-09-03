Це шокувало навіть нардепів: “з людей в Україні зробили рабів”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
З трибуни парламенту лунають все більш категоричні заяви — народні депутати обурюються ситуацією, яка склалася і у законодавчому органі, і в країні в цілому.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход заявила, що у стінах Верховної Ради панують подвійні стандарти. За її словами, якщо потребує розгляду суспільноважливе питання, то є регламент, норми закону та процедура.
Вона пояснила, що деякі економічні правки (як-от по землі для сонячних електростанцій) прикривають тим, що це врятує Україну. Однак політик переконана, що це жодним чином не вплине на ситуацію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні гостро бракує грошей — діра в бюджеті значна, а західні партнери затримують допомогу. У Раді різко розкритикували плани влади щодо підвищення податків. Нардеп Разумков переконаний, що українці не повинні платити за прорахунки влади.