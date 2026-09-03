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Это шокировало даже нардепов: "из людей в Украине сделали рабов"

Народная депутат Скороход раскритиковала двойные стандарты в Верховной Раде

3 сентября 2026, 20:34
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Кречмаровская Наталия

С трибуны парламента раздаются все более категорические заявления – народные депутаты возмущаются ситуацией, которая сложилась и в законодательном органе, и в стране в целом.

Это шокировало даже нардепов: "из людей в Украине сделали рабов"

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход заявила, что в стенах Верховной Рады господствуют двойные стандарты. По ее словам, если требует рассмотрения общественно важный вопрос, то есть регламент, нормы закона и процедура.

"Но когда стоит вопрос чьих-то личных экономических интересов — у нас нет регламента, нет законов, нет правил. Всегда можно все, если есть бабки: все равно куда, давайте запихнем, все равно пройдет по залу", — заявила народная депутат.

Она пояснила, что некоторые экономические правки (например по земле для солнечных электростанций) прикрывают тем, что это спасет Украину. Однако политик убеждена, что это никак не повлияет на ситуацию.

"Спасет Украину переговорный процесс и мир. Мы из людей сделали рабов, мы их хватаем на улицах и отправляем рабов воевать за свободу, которые еще до того, как их упаковали в ТЦК, были свободными людьми. Вот что происходит в Украине. У нас что изменилось на фронте — ничего не изменилось. У нас поменялась ситуация в стране? Нет первого звонка, нет учебы, нет спокойной жизни, постоянные тревоги. Полностью разбита инфраструктура, разбиваются ключевые компании. К чему мы придем? В хаос и уничтоженной земле?”, — заявила она во время выступления с трибуны парламента.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине остро не хватает денег — дыра в бюджете значительная, а западные партнеры задерживают помощь. В Раде подвергли резкой критике планы властей по повышению налогов. Нардеп Разумков убежден, что украинцы не должны платить за просчет власти.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/1754739122113441/
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