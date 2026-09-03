Это шокировало даже нардепов: "из людей в Украине сделали рабов"

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Кречмаровская Наталия
С трибуны парламента раздаются все более категорические заявления – народные депутаты возмущаются ситуацией, которая сложилась и в законодательном органе, и в стране в целом.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход заявила, что в стенах Верховной Рады господствуют двойные стандарты. По ее словам, если требует рассмотрения общественно важный вопрос, то есть регламент, нормы закона и процедура.
Она пояснила, что некоторые экономические правки (например по земле для солнечных электростанций) прикрывают тем, что это спасет Украину. Однако политик убеждена, что это никак не повлияет на ситуацию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине остро не хватает денег — дыра в бюджете значительная, а западные партнеры задерживают помощь. В Раде подвергли резкой критике планы властей по повышению налогов. Нардеп Разумков убежден, что украинцы не должны платить за просчет власти.