У Раді вже не добирають слів: нардеп жорстко "спустив владу на землю”

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Кречмаровская Наталия
Україні гостро бракує грошей — діра в бюджеті значна, а західні партнери затримують допомогу. У Раді різко розкритикували плани влади.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що гроші від партнерів затримуються, а крайніми роблять людей. За його словами, спочатку монобільшість прийняла бюджет із дірою майже у 2 трильйони гривень. А тепер “скиглять, що грошей немає і треба знову піднімати податки”.
Однак він нагадав, що не українці створили цю бюджетну діру, не підприємці її намалювали. Також, за його словами, не люди домовлялися про умови міжнародного фінансування і не вони відповідальні за те, щоб ці кошти вчасно надійшли в Україну.
Народний депутат уточнив, що більша частина року вже пройшла, а країна досі не отримала навіть половини запланованої на цей рік фінансової допомоги партнерів. І, наголосив політик, поти тримають затримки економіку країни тримають люди і український бізнес. Саме вони, наголосив парламентар, працюють під обстрілами, платять податки. І саме за рахунок їхньої праці держава закриває ту саму третину своїх видатків, підкреслив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, хто насправді стоїть за бусифікацією.