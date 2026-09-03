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У Раді вже не добирають слів: нардеп жорстко "спустив владу на землю”

Народний депутат Разумков розповів, чому насправді утворилася діра в бюджеті

3 вересня 2026, 20:16
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Кречмаровская Наталия

Україні гостро бракує грошей — діра в бюджеті значна, а західні партнери затримують допомогу. У Раді різко розкритикували плани влади.

У Раді вже не добирають слів: нардеп жорстко "спустив владу на землю”

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що гроші від партнерів затримуються, а крайніми роблять людей. За його словами, спочатку монобільшість прийняла бюджет із дірою майже у 2 трильйони гривень. А тепер “скиглять, що грошей немає і треба знову піднімати податки”.

“Нам розповідають, що Україна власними доходами закриває лише близько третини своїх видатків. Але хто голосував за такий державний кошторис?! Ми попереджали, що грошей не вистачить, ця проблема була закладена від самого початку! Тепер же влада намагається вкотре перекласти власні помилки на український бізнес і всіх громадян: мовляв, грошей немає — значить знову діставайте їх зі своїх кишень!”, — заявив народний депутат. 

Однак він нагадав, що не українці створили цю бюджетну діру, не підприємці її намалювали. Також, за його словами, не люди домовлялися про умови міжнародного фінансування і не вони відповідальні за те, щоб ці кошти вчасно надійшли в Україну.

Народний депутат уточнив, що більша частина року вже пройшла, а країна досі не отримала навіть половини запланованої на цей рік фінансової допомоги партнерів. І, наголосив політик, поти тримають затримки економіку країни тримають люди і український бізнес. Саме вони, наголосив парламентар, працюють під обстрілами, платять податки. І саме за рахунок їхньої праці держава закриває ту саму третину своїх видатків, підкреслив він.

“А тепер влада хоче покласти на їхні плечі ще більший тягар. Так не має бути! Це влада не вміє планувати бюджет, не може забезпечити його виконання і не отримує вчасно міжнародне фінансування. Тож не треба виставляти рахунок за власні помилки українцям!”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, хто насправді стоїть за бусифікацією.




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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4965
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