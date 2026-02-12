"Это просто сказка": нардеп показал, чем кормят в Верховной Раде (ОБНОВЛЕНО)

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада не работала – заседание закрыли и голосовать ничего не будут вплоть до 24 февраля. Причиной послужила низкая явка депутатов.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что мало депутатов было частично из-за отравления, и много народных избранников в командировках.

В сети интернет распространялась информация, что якобы вчера некоторые депутаты отравились в столовой. Также сообщалось, что якобы причиной недомогания народных избранников является ротавирус, похожий тот, который ранее бушевал в Буковеле.

Народный депутат Николай Тищенко показал пустой зал заседаний Верховной Рады и провел видеоэкскурсию в столовую парламента.

"Сессионный зал пуст. Как сказал Александр Корниенко, нет потенциала зала. Почему нет? Потому что отравились народные депутаты и вынужденно прекращена деятельность парламента Украины. Во время войны мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой... Многие журналисты говорили, что это сказка, что это просто какая-то вершина кулинарных стратегий, наш современный украинский Мишлен. Но это не так, это фейк. И как она выглядит, я вам сейчас продемонстрирую”, – рассказал политик и разместил соответствующее видео.

По его словам, столовая в Верховной Раде обычная, еда очень обычного качества.

Позже нардеп показал более подробное видео из парламентской столовой.

"Вот вам полная реальная ревизия "золотых" депутатских столов. Полная антисанитария, нарушение хранения и товарного соседства, отсутствие маркировки", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине начинаются проблемы с Бюджетом, однако власть идет по пути простых решений, которые критикуют в Верховной Раде.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о работе парламента на 10-13 февраля. По его словам, коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и “one big beautiful bill” (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка…



