"Это просто сказка": нардеп показал, чем кормят в Верховной Раде (ОБНОВЛЕНО)

Кречмаровская Наталия
В четверг, 12 февраля, Верховная Рада не работала – заседание закрыли и голосовать ничего не будут вплоть до 24 февраля. Причиной послужила низкая явка депутатов.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что мало депутатов было частично из-за отравления, и много народных избранников в командировках.
В сети интернет распространялась информация, что якобы вчера некоторые депутаты отравились в столовой. Также сообщалось, что якобы причиной недомогания народных избранников является ротавирус, похожий тот, который ранее бушевал в Буковеле.
Народный депутат Николай Тищенко показал пустой зал заседаний Верховной Рады и провел видеоэкскурсию в столовую парламента.
По его словам, столовая в Верховной Раде обычная, еда очень обычного качества.
Позже нардеп показал более подробное видео из парламентской столовой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине начинаются проблемы с Бюджетом, однако власть идет по пути простых решений, которые критикуют в Верховной Раде.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о работе парламента на 10-13 февраля. По его словам, коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и “one big beautiful bill” (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка…