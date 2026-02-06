Нардепи хапаються за голову: у Раді абсолютно безпрецедентна ситуація

В Україні починаються проблеми з Бюджетом, однак влада йде шляхом простих рішень, які критикують у Верховній Раді.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про роботу парламенту на 10-13 лютого. За його словами, коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і “one big beautiful bill” (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось зі Світового банку…

“Коротше планувався порядок денний, який make Motovilovets happy again. Але нічого не буде….поки досі велика проблема з голосами. Плюс багато людей їде у відрядження. Настільки, що навіть Мото почав ряд законів сам знімати ще на цьому тижні… а це повірте, абсолютно безпрецедентна ситуація”, — зазначив нардеп.

Політик пояснив, що відповідно, всі ці пункти знову переносять на майже місяць. Що значить вирішення питання МВФ та ЕС буде в кращому випадку у березні.

“І тут я б хотів сказати, що у нас і так вже починаються проблеми з Бюджетом через падіння податків (через блекаут) та недоотримання грошей від ЄС (через зрив маяків), але….. немає жодної людини з Уряду яка б за це турбувалась і била б на сполох. А ні премʼєр, а ні міністр фінансів абсолютно не включені в цей процес… і раз далі чудово роздають по 15 тис. грн на генератори ФОПам, то значить і проблем не бачать”, — підсумував політик.

