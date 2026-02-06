Нардепи хапаються за голову: у Раді абсолютно безпрецедентна ситуація

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні починаються проблеми з Бюджетом, однак влада йде шляхом простих рішень, які критикують у Верховній Раді.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про роботу парламенту на 10-13 лютого. За його словами, коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і “one big beautiful bill” (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось зі Світового банку…
Політик пояснив, що відповідно, всі ці пункти знову переносять на майже місяць. Що значить вирішення питання МВФ та ЕС буде в кращому випадку у березні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, народна депутатка Анна Скороход повідомила, що направила депутатське звернення до Міністерства юстиції США з проханням надати вичерпну інформацію стосовно так званих "файлів Епштейна" в контексті України та високопосадовців, які там були замішані.