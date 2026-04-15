Це погано закінчиться: Зеленському нагадали про обов'язки
Це погано закінчиться: Зеленському нагадали про обов’язки

Народний депутат Кучеренко розповів про шляхи виходу з парламентської кризи

15 квітня 2026, 22:07
Народні депутати, попри заяви представників монобільшості переконані, що парламентська криза в Раді не минула. І розв'язати проблему може президент України. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, яким може бути вихід із сьогоднішньої парламентської кризи. За його словами, потрібно почати  з діалогу. 

“Як мінімум — системні зустрічі президента з керівниками фракцій. Я вважаю, що це треба було починати давно. Наскільки мені відомо, остання така зустріч, окрім своєї фракції, була в день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. І все. Після цього — жодної. І це, на мою думку, абсолютно неправильно. Це шкодить ухваленню адекватних рішень”, — зазначив народний депутат. 

Політик зауважив, що у будь-якому випадку влада повинна слухати опозицію, навіть якщо її не любить. Це, пояснив народний депутат, не про емоції, це про обов’язок. 

“Президент зобов’язаний чути різні позиції, відбирати конструктив і сприймати критику.  Якщо цього не робити — це прямий шлях до автократії. І закінчується він завжди однаково погано”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що цинізм заяв Зеленського просто зашкалює. Адже, за його словами, саме Зеленський створив систему, в якій, починаючи від бусифікації та закінчуючи тим, що у військовослужбовців взагалі немає термінів служби.



Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6388
