Це погано закінчиться: Зеленському нагадали про обов’язки

Кречмаровская Наталия
Народні депутати, попри заяви представників монобільшості переконані, що парламентська криза в Раді не минула. І розв'язати проблему може президент України.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, яким може бути вихід із сьогоднішньої парламентської кризи. За його словами, потрібно почати з діалогу.
Політик зауважив, що у будь-якому випадку влада повинна слухати опозицію, навіть якщо її не любить. Це, пояснив народний депутат, не про емоції, це про обов’язок.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що цинізм заяв Зеленського просто зашкалює. Адже, за його словами, саме Зеленський створив систему, в якій, починаючи від бусифікації та закінчуючи тим, що у військовослужбовців взагалі немає термінів служби.