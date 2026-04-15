Это плохо закончится: Зеленскому напомнили об обязанностях

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты, несмотря на заявления представителей монобольшинства, убеждены, что парламентский кризис в Раде не прошел. И решить проблему может президент Украины.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, каким может быть выход из сегодняшнего парламентского кризиса. По его словам, нужно начать с диалога.
Политик отметил, что в любом случае власти должны слушать оппозицию, даже если ее не любят. Это, объяснил народный депутат, не об эмоциях, это об обязанности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, посетил Германию и во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем рассказал о возможности возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста в Украину.
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что цинизм заявлений Зеленского просто зашкаливает. Ведь, по его словам, именно Зеленский создал систему, в которой, начиная с бусификации и заканчивая тем, что у военнослужащих вообще нет сроков службы.