“Це пастка для самого парламенту”: нардеп розкрив небезпечне рішення Ради

Верховна Рада України переходить працювати у підвальне приміщення — там облаштовані місця для сесійної роботи. Нардепи мають спускатися у підвал при оголошенні повітряної тривоги. Однак таке рішення схвалюють не всі парламентарі.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Валентин Наливайченко наголошує на необхідності працювати виключно у залі засідань. Він нагадав, що Рада працювала у день повномасштабного наступу Росії. Зазначив, що о 7-й годині уже артилерія добивала до Києва, а нардепи працювали у Верховній Раді, тож наразі не бачить необхідності змінювати формат роботи. Щодо роботи парламентарів в укритті приміщення, то Наливайченко категорично проти.

“Я там не був і не збираюся бути (в укритті, облаштованому для сесійної роботи, — ред.). Якщо тривога — в укриття, як і всі громадяни України, будь ласка, переходимо. Як тільки тривогу скасували або з інших міркувань безпекових, то повертаємося в сесійну залу і працювати. Тільки так. Я не бачу жодних необхідностей для того, щоб змінювати”, — підкреслив він.

Політик зауважив, що попри дуже тривалі тривоги українці працюють — лікарі працюють, вчителі. Також пояснив, чому не можна голосувати у підвальному приміщенні.

“Я проти голосування в будь-яких підсобках, підвалах і так далі. Тому що це насправді пастка для самого парламенту — взагалі втратити парламент як такий. Є сесійна зала, є необхідність особистого, тільки особистого голосування. І так має зберігатися”, — наголосив народний депутат.

Політик підсумував, що обговорення питань може відбуватися будь-де, без зупинки, але робота Верховної Ради має відбуватися у Верховній Раді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Раду переїхати з Києва.



