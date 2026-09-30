“Це пастка для самого парламенту”: нардеп розкрив небезпечне рішення Ради

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Кречмаровская Наталия
Верховна Рада України переходить працювати у підвальне приміщення — там облаштовані місця для сесійної роботи. Нардепи мають спускатися у підвал при оголошенні повітряної тривоги. Однак таке рішення схвалюють не всі парламентарі.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Валентин Наливайченко наголошує на необхідності працювати виключно у залі засідань. Він нагадав, що Рада працювала у день повномасштабного наступу Росії. Зазначив, що о 7-й годині уже артилерія добивала до Києва, а нардепи працювали у Верховній Раді, тож наразі не бачить необхідності змінювати формат роботи. Щодо роботи парламентарів в укритті приміщення, то Наливайченко категорично проти.
Політик зауважив, що попри дуже тривалі тривоги українці працюють — лікарі працюють, вчителі. Також пояснив, чому не можна голосувати у підвальному приміщенні.
Політик підсумував, що обговорення питань може відбуватися будь-де, без зупинки, але робота Верховної Ради має відбуватися у Верховній Раді.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Раду переїхати з Києва.