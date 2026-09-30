"Это ловушка для самого парламента": нардеп раскрыл опасное решение Рады

Верховная Рада Украины переходит работать в подвальное помещение – там обустроены места для сессионной работы. Нардепы должны спускаться в подвал при объявлении воздушной тревоги. Однако такое решение одобряют не все парламентарии.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Валентин Наливайченко отмечает необходимость работать исключительно в зале заседаний. Он напомнил, что Рада работал в день полномасштабного наступления России. Заметил, что в 7 часов уже артиллерия добивала до Киева, а нардепы работали в Верховной Раде, поэтому не видит необходимости менять формат работы. Что касается работы парламентариев в укрытии помещения, то Наливайченко категорически против.

"Я там не был и не собираюсь быть (в укрытии, обустроенном для сессионной работы, — ред.). Если тревога — в укрытие, как и все граждане Украины, пожалуйста, переходим. Как только тревогу отменили или по другим соображениям безопасных, то возвращаемся в сессионный зал и работать. Только так. Я не вижу никаких необходимостей для того, чтобы менять", – подчеркнул он.

Политик отметил, что, несмотря на очень длительные тревоги, украинцы работают — врачи работают, учителя. Также объяснил, почему нельзя голосовать в подвальном помещении.

"Я против голосования в любых подсобках, подвалах и так далее. Потому что это действительно ловушка для самого парламента — вообще потерять парламент как таковой. Есть сессионный зал, есть необходимость личного, только личного голосования. И так должно сохраняться”, — подчеркнул народный депутат.

Политик подытожил, что обсуждение вопросов может происходить где угодно, без остановки, но работа Верховной Рады должна проходить в Верховной Раде.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Раду переехать из Киева.



