"Это ловушка для самого парламента": нардеп раскрыл опасное решение Рады

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада Украины переходит работать в подвальное помещение – там обустроены места для сессионной работы. Нардепы должны спускаться в подвал при объявлении воздушной тревоги. Однако такое решение одобряют не все парламентарии.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Валентин Наливайченко отмечает необходимость работать исключительно в зале заседаний. Он напомнил, что Рада работал в день полномасштабного наступления России. Заметил, что в 7 часов уже артиллерия добивала до Киева, а нардепы работали в Верховной Раде, поэтому не видит необходимости менять формат работы. Что касается работы парламентариев в укрытии помещения, то Наливайченко категорически против.
Политик отметил, что, несмотря на очень длительные тревоги, украинцы работают — врачи работают, учителя. Также объяснил, почему нельзя голосовать в подвальном помещении.
Политик подытожил, что обсуждение вопросов может происходить где угодно, без остановки, но работа Верховной Рады должна проходить в Верховной Раде.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Раду переехать из Киева.