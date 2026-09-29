Київ стане надзвичайно небезпечним: що змусить Раду піти на крайні заходи

В мережі інтернет все частіше з’являються припущення про можливий переїзд Верховної Ради у безпечніше місто. Адже постійні атаки на Київ та повітряні тривоги переривають роботу парламентарів. Наразі керівництво ВРУ заявило, що Рада залишається в Києві і є необхідні умови для роботи. При цьому, штучний інтелект зазначає, що не варто відкидати крайні заходи і розповів, коли вони можливі, та як відреагують кияни.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, самі по собі обстріли Києва не стануть достатньою причиною для переїзду. Переломним моментом може бути ситуація, коли атаки почнуть системно паралізувати роботу парламенту.

Модель ШІ звертає увагу на нинішню позицію Стефанчука: депутати мають працювати на Грушевського навіть під час повітряних тривог, а в парламенті є укриття, пристосоване для продовження роботи та голосування.

Водночас, за оцінкою ChatGPT, якщо удари по столиці стануть настільки регулярними, що навіть укриття вже не дозволятиме нормально працювати, владі доведеться шукати резервний майданчик.

Реакція киян, на думку чат-бота, буде неоднозначною. Частина містян сприйме переїзд як необхідний захід безпеки. Інші можуть побачити в ньому символ того, що столиця вже непридатна для повноцінної роботи державних інституцій. Саме це, вважає ChatGPT, може викликати найбільше обурення.

Чат-бот Grok виходить із того, що зараз офіційна позиція залишається незмінною: Рада працює в Києві, а чутки про перенесення до Львова Стефанчук назвав міфами.

За версією моделі ШІ, переїзд можливий лише за крайніх обставин. Йдеться про фізичну небезпеку для будівлі парламенту — прямі влучання, руйнування укриттів — або ситуацію, коли Київ опиниться під загрозою повноцінних бойових дій.

Тобто одного чергового обстрілу, на думку Grok, недостатньо. Йдеться про момент, коли працювати в столиці стане реально неможливо.

Щодо реакції киян, Grok прогнозує болісне сприйняття. Для частини людей парламент у центрі Києва є символом того, що держава продовжує працювати. Тому його переїзд може бути сприйнятий як сигнал про значно серйознішу ситуацію, ніж повідомляється публічно.

Чат-бот DeepSeek також наголошує, що офіційного рішення про евакуацію Ради немає. Водночас звертає увагу на сам факт підготовки сценарію на випадок фізичного знищення будівлі парламенту.

Головною умовою переїзду DeepSeek називає не просто небезпеку, а фізичну неможливість працювати в Києві. Серед можливих причин — зруйнована будівля, відсутність укриттів або паралізована логістика.

Реакцію киян бот прогнозує як гірку. Він пов'язує її з можливим відчуттям подвійних стандартів: поки для депутатів створюється захищене місце роботи, звичайні мешканці столиці змушені самостійно готуватися до складних умов.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: поки що підстав говорити про фактичний переїзд Ради немає, а ключовою межею стане не сам факт обстрілів, а фізична неможливість парламенту працювати в Києві.

Різняться акценти. ChatGPT говорить передусім про параліч роботи, Grok — про критичну небезпеку для будівлі та столиці, а DeepSeek — про фізичне знищення парламенту, укриттів або логістики. Реакцію киян усі оцінюють як переважно болісну, але пояснюють її різними причинами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто найбільше боїться завершення війни в Україні, за версією ШІ.



