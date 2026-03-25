“Буде хаос, буде війна, буде долар по 45”: за які рішення у Раді критикують Зеленського

У 2019 році перед президентськими виборами українців попереджали про можливі масштабні проблеми. Пізніше про це згадував Володимир Зеленський уже на посаді президента України. І зараз країна впритул наблизилась до тих “пророцтв”.

Володимир Зеленський.

Народний депутат Олексій Кучеренко нагадав мем: “буде хаос, буде війна, буде долар по 45”.

“Як ви вважаєте, долар по 45 буде? Чи його все ж стримують, щоб цей мем не справдився? На той момент це була така нервова реакція молодої людини, певний акторський номер. Він тільки прийшов і, очевидно, ще не розумів, що чекає його і всю країну. Тому говорили тоді не про той період, який ми маємо зараз”, — зазначив нардеп.

Політик наголосив, що треба розуміти — держава, економіка, інституції — це не настільки проста система, щоб прийшли дилетанти і одразу все зруйнували. Це інерційний процес, пояснив він. Навіть перший уряд, який там “на самокатах катався” пів року, не зміг одразу розвалити систему. Вона значно складніша і більш інерційна, зазначив політик.

За його словами, ця історія показала інше і не тільки в Україні — це загальносвітова тенденція. Людям стало нудно жити, і вони почали обирати “для експерименту”. Типу: “а давайте спробуємо цього”, “а давайте подивимось, що буде”.

“Ну, поекспериментували. У нас хороші спортсмени й боксери. Але чому одразу прагнути в президенти? Чому не дати людині попрацювати на нижчому рівні керівником ЖЕКу чи РДА? Подивитися рік-два як вона справляється, а якщо нормально тоді рухати далі. Нормальна система має працювати через досвід”, — переконаний політик.

