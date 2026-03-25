logo_ukra

BTC/USD

71246

ETH/USD

2165.07

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

2026 "Буде хаос, буде війна, буде долар по 45": за які рішення у Раді критикують Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

“Буде хаос, буде війна, буде долар по 45”: за які рішення у Раді критикують Зеленського

Народний депутат Кучеренко пригадав скандальний мем про Зеленського

25 березня 2026, 21:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У 2019 році перед президентськими виборами українців попереджали про можливі масштабні проблеми. Пізніше про це згадував Володимир Зеленський уже на посаді президента України. І зараз країна впритул наблизилась до тих “пророцтв”. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко нагадав мем: “буде хаос, буде війна, буде долар по 45”.

“Як ви вважаєте, долар по 45 буде? Чи його все ж стримують, щоб цей мем не справдився? На той момент це була така нервова реакція молодої людини, певний акторський номер. Він тільки прийшов і, очевидно, ще не розумів, що чекає його і всю країну. Тому говорили тоді не про той період, який ми маємо зараз”, — зазначив нардеп. 

Політик наголосив, що треба розуміти — держава, економіка, інституції — це не настільки проста система, щоб прийшли дилетанти і одразу все зруйнували. Це інерційний процес, пояснив він. Навіть перший уряд, який там “на самокатах катався” пів року, не зміг одразу розвалити систему. Вона значно складніша і більш інерційна, зазначив політик. 

За його словами, ця історія показала інше і не тільки в Україні — це загальносвітова тенденція. Людям стало нудно жити, і вони почали обирати “для експерименту”. Типу: “а давайте спробуємо цього”, “а давайте подивимось, що буде”.

“Ну, поекспериментували. У нас хороші спортсмени й боксери. Але чому одразу прагнути в президенти? Чому не дати людині попрацювати на нижчому рівні керівником ЖЕКу чи РДА? Подивитися рік-два як вона справляється, а якщо нормально тоді рухати далі. Нормальна система має працювати через досвід”, — переконаний політик. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, яких рішень народні депутати чекають від Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6319
Теги:

Новини

Всі новини