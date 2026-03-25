"Будет хаос, будет война, будет доллар по 45": за какие решения в Раде критикуют Зеленского

В 2019 году перед президентскими выборами украинцев предупреждали о возможных масштабных проблемах. Позже об этом упоминал Владимир Зеленский уже в должности президента Украины. И сейчас страна вплотную приблизилась к тем "пророчествам".

Владимир Зеленский.

Народный депутат Алексей Кучеренко напомнил мем: "будет хаос, будет война, будет доллар по 45".

"Как вы считаете, доллар по 45 будет? Сдерживают ли его все-таки, чтобы этот мем не сбылся? На тот момент это была такая нервная реакция молодого человека, определенный актерский номер. Он только пришел и, очевидно, еще не понимал, что ждет его и всю страну. Поэтому говорили тогда не о том периоде, который мы имеем сейчас", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что надо понимать – государство, экономика, институции – это не столь простая система, чтобы пришли дилетанты и сразу все разрушили. Это инерционный процесс, пояснил он. Даже первое правительство, которое там "на самокатах каталось" полгода, не смогло сразу развалить систему. Она значительно сложнее и инерционнее, отметил политик.

По его словам, эта история показала другое и не только в Украине – это общемировая тенденция. Людям стало скучно жить, и они стали выбирать "для эксперимента". Типа: "а давайте попробуем этого", "а давайте посмотрим, что будет".

"Ну, поэкспериментировали. У нас хорошие спортсмены и боксеры. Но почему сразу стремиться в президенты? Почему не дать человеку поработать на низшем уровне руководителем ЖЭКа или РГА? Посмотреть год-два как он справляется, а если нормально тогда двигаться дальше. Нормальная система должна работать через опыт", — убежден политик.

