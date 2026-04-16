Буданов особисто брав участь у диверсіях в Росії: невідомі деталі спецоперацій ГУР

Керівник Офісу президента, колишній начальник ГУР Кирило Буданов особисто брав участь у спецопераціях на території Росії. Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті "Мосейчук+" командира "Спецпідрозділу Тимура" ГУР.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Як зауважив сам військовий, мова йде про рейди на Грайворонському напрямку в Белгородській області, куди підрозділ Буданова заходив одним із перших.

"Це був спочатку Грайворон. Кирило Олексійович ішов разом із підрозділом по лісах і полях", — розповідає військовий.

Командир також поділився одним епізодом із тієї операції: під час руху група зупинилася біля магазину та зупинки, де Буданов запропонував перепочити та наголосив на символічності перебування на цій території.

"Каже: "Давай, посидимо тут, тому що це також наша територія", — пригадує він.

Також, за словами військового, Буданов залишив там власний підпис і дату на знак присутності.

Варто зазначити, з початком російської агресії у 2014 році Кирило Буданов, як військовий спецпідродзілу української розвідки, брав участь у бойових діях на сході країни, а також у спеціальних операціях ГУР. Був кілька разів поранений. Більшість операцій за його участі залишається засекречено.

