Буданов лично участвовал в диверсиях в России: неизвестные детали спецопераций ГУР
Буданов лично участвовал в диверсиях в России: неизвестные детали спецопераций ГУР

Отдельного внимания заслуживает рейд на Грайворонском направлении в Белгородской области, в котором принимал участие Кирилл Буданов

16 апреля 2026, 13:36
Кравцев Сергей

Руководитель Офиса президента, бывший начальник ГУР Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России. Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на интервью Натальи Мосейчук в проекте "Мосейчук+" командира "Спецподразделения Тимура" ГУР.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Как заметил сам военный, речь идет о рейдах на Грайворонском направлении в Белгородской области, куда подразделение Буданова заходило одним из первых.

"Это был сначала Грайворон. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям", – рассказывает военный.

Командир также поделился одним эпизодом из той операции: во время движения группа остановилась возле магазина и остановки, где Буданов предложил отдохнуть и отметил символичность пребывания на этой территории.

"Говорит: "Давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория", — вспоминает он.

Также, по словам военного, Буданов оставил там свою подпись и дату в знак присутствия.

Следует отметить, что с началом российской агрессии в 2014 году Кирилл Буданов, как военный спецподразделения украинской разведки, принимал участие в боевых действиях на востоке страны, а также в специальных операциях ГУР. Был несколько раз ранен. Большинство операций с его участием остается засекречено.

Читайте на портале "Комментарии" — Офис без интриг: как Буданов "сломал" старую систему Ермака. Эксперты в эксклюзивном интервью подробно проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало — победа в войне зависит не только от силы армии, но и от выносливости экономики. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026, очертив экономический фронт как не менее важный, чем боевой.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/budanov-osobisto-brav-uchast-diversiyah-rosiyi-1776329261.html
