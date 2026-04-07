Беспредел ТЦК шокирует: нардепы возмущены молчанием Зеленского

В Раде бьют тревогу — ситуация с ТЦК ухудшается, а противостояние гражданских и военных обостряется.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что беспредел в отношении украинцев из-за действий ТЦК нужно останавливать. Политик рассказал, что украинцы каждый день видят новые примеры незаконной бусификации и вопиющего нарушения прав людей представителями ТЦК. На днях, по его словам, омбудсмен по результатам официальной проверки шокировал условиями содержания людей в Ужгородском ТЦК. Нардеп напомнил, что мужчин там держат в бесчеловечных условиях, в полной антисанитарии и еще без надлежащих оснований – даже тех, кто имеет отсрочку, инвалидность или участники боевых действий.

"Когда читаешь такие отчеты и видишь фото от Уполномоченного по правам человека, создается впечатление, что речь идет о концлагерях прошлого века. Но это происходит сегодня, в современной Украине! И даже появляется мысль, неужели сегодня попасть в тюрьму — комфортнее, чем в ТЦК?! Там, по крайней мере, у каждого есть кровать, посуда и четко определенные сроки пребывания. А здесь – несколько кружок и тарелок, один туалет и душ на десятки людей и содержание неделями без всяких законных оснований!”, — подчеркнул политик.

По его словам, если бы подобное совершил кто-либо другой — это были бы многолетние сроки заключения за незаконное лишение свободы и издевательства над людьми. Однако, отметил он, все это происходит под прикрытием системы и делается вид, что все нормально.

"Потому что работники ТЦК сегодня превратились в новую касту неприкосновенных в нашем государстве! Имеет ли это в виду президент, когда говорил, что у нас "Конституция на паузе"?! Кстати, украинцы почему-то до сих пор не услышали реакцию на эти факты от Верховного Главнокомандующего, который несет ответственность за такую ситуацию!" – подытожил политик.

