Беспредел ТЦК шокирует: нардепы возмущены молчанием Зеленского

Кречмаровская Наталия
В Раде бьют тревогу — ситуация с ТЦК ухудшается, а противостояние гражданских и военных обостряется.
ТЦК.
Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что беспредел в отношении украинцев из-за действий ТЦК нужно останавливать. Политик рассказал, что украинцы каждый день видят новые примеры незаконной бусификации и вопиющего нарушения прав людей представителями ТЦК. На днях, по его словам, омбудсмен по результатам официальной проверки шокировал условиями содержания людей в Ужгородском ТЦК. Нардеп напомнил, что мужчин там держат в бесчеловечных условиях, в полной антисанитарии и еще без надлежащих оснований – даже тех, кто имеет отсрочку, инвалидность или участники боевых действий.
По его словам, если бы подобное совершил кто-либо другой — это были бы многолетние сроки заключения за незаконное лишение свободы и издевательства над людьми. Однако, отметил он, все это происходит под прикрытием системы и делается вид, что все нормально.
