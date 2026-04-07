У Раді вже не приховують найгіршого: це прямий шлях до неконтрольованої ескалації в Україні

В Україні почастішали сутички між цивільними та військовослужбовцями ТЦК під час мобілізаційних заходів. Якщо раніше обмежувалися сварками та дрібними сутичками, то зараз ситуація значно загострилася — військові вже отримують поранення при оповіщенні. Портал “Коментарі” дізнався у народної депутатки Анни Скороход чи вказує така ситуація на початок громадянської війни, до яких наслідків призведе таке протистояння та що ще можна зробити, щоб зупинити цей процес.

Політик зазначила, що поки б не називала це громадянською війною, однак ситуація загрозлива.

“Протистояння цивільних та військових ТЦК в тилу під час мобілізаційних заходів — це ще вкрай тривожні процеси. І, відверто кажучи, я не здивуюся, якщо частина цих подій використовується владою як підґрунтя для подальшого узаконення застосування зброї під час мобілізації”, — зазначила вона.

Якщо нічого не змінити, переконана Анна Скороход, — це прямий шлях до внутрішнього насильства і фактично до різанини всередині країни. Ескалація вже відбувається, і вона може стати неконтрольованою.

Щоб втримати ситуацію та не призвести до подальшого загострення, народна депутатка переконана, що потрібно змінити підхід до мобілізації та ставлення до людей. За її словами, необхідно:

забезпечити нормальне, об’єктивне проходження ВЛК;

налагодити якісну підготовку військових;

впровадити реальні механізми демобілізації та ротацій;

гарантувати належну медичну допомогу;

забезпечити відповідальність командування за порушення прав військовослужбовців.

Без цих змін ситуація лише погіршуватиметься, підсумувала народна депутатка.

