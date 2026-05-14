Безугла заінтригувала заявою: які зміни анонсувала на літо (ФОТО)

Народна депутатка Мар’яна Безугла задумалась над своїм стилем при цьому похвалила свого колегу.

Зауважила, що Ярослав Железняк змінив стиль, і так, за її словами, значно краще.

“Все-таки борода часто збалансовує чоловіків. Раніше активний нардеп, що б не говорив, виглядав як дрібний стукач, а зараз вимальовується серйозний політик зі значним майбутнім. Серйозно”, — написала Безугла.

При цьому зізналася, що у неї зі стилем переважно хаос.

“Визнаю. Постійно нервова, качелі з вагою, часто на зламі. Чесно, цей біль за те, що відбувається, особливо в ЗСУ, проживаю його, він виснажує. А візуал має значення. Влітку щось придумаємо”, — анонсувала зміни народна депутатка.

Також пояснила, що насправді, стиль і подача — це повага до аудиторії. Перегинів, за її словами не потрібно, звісно.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.

Безугла нагадала депутатам, що саме вони безпосередньо відповідають за те, щоб змінювати. Є необхідні інструменти, які не використовуються. Також зауважила, що президенту потрібно повідомляти про конкретні проблеми. Нардепка вказала на рішення, які можуть ухвалити народні депутати, щоб змінити ситуацію — це військова реформа, військова поліція, зміна статутів Збройних сил. І закликала не боятися говорити про головкома.



