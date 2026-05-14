Безугла заінтригувала заявою: які зміни анонсувала на літо (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла задумалась над своїм стилем при цьому похвалила свого колегу.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Зауважила, що Ярослав Железняк змінив стиль, і так, за її словами, значно краще.
При цьому зізналася, що у неї зі стилем переважно хаос.
Також пояснила, що насправді, стиль і подача — це повага до аудиторії. Перегинів, за її словами не потрібно, звісно.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму виступі в сесійній залі знову вказала на проблеми у Збройних силах Україні, які можуть розв’язати нардепи. За її словами, формулювання парламентарів про неприйнятну мобілізацію, зловживання ТЦК переважно популістичні, адже не називають, хто це організовує і як.
Безугла нагадала депутатам, що саме вони безпосередньо відповідають за те, щоб змінювати. Є необхідні інструменти, які не використовуються. Також зауважила, що президенту потрібно повідомляти про конкретні проблеми. Нардепка вказала на рішення, які можуть ухвалити народні депутати, щоб змінити ситуацію — це військова реформа, військова поліція, зміна статутів Збройних сил. І закликала не боятися говорити про головкома.