logo

BTC/USD

81387

ETH/USD

2296.83

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Безуглая заинтриговала заявлением: какие изменения анонсировала на лето (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая заинтриговала заявлением: какие изменения анонсировала на лето (ФОТО)

Безуглая заявила готова меняться: что анонсировала на лето

14 мая 2026, 23:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народная депутат Марьяна Безуглая задумалась над своим стилем при этом похвалила своего коллегу.

Безуглая заинтриговала заявлением: какие изменения анонсировала на лето (ФОТО)

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Отметила, что Ярослав Железняк изменил стиль, и так, по ее словам, гораздо лучше.

"Все-таки борода часто сбалансирует мужчин. Раньше активный нардеп, что бы ни говорил, выглядел как мелкий стукач, а сейчас вырисовывается серьезный политик со значительным будущим. Серьезно", — написала Безуглая.

Безуглая заинтриговала заявлением: какие изменения анонсировала на лето (ФОТО) - фото 2

При этом призналась, что у нее со стилем преимущественно хаос.

"Признаю. Постоянно нервная, качели с весом, часто на изломе. Честно, эта боль за происходящее, особенно в ВСУ, проживаю ее, она истощает. А визуал имеет значение. Летом что-нибудь придумаем", — анонсировала изменения народная депутат.

Также пояснила, что на самом деле стиль и подача — это уважение к аудитории. Перегибов, по ее словам, не нужно, конечно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая в своем выступлении в сессионном зале снова указала на проблемы в Вооруженных силах Украины, которые могут решить нардепы. По ее словам, формулировки парламентариев о неприемлемой мобилизации, злоупотреблениях ТЦК преимущественно популистические, ведь не называют, кто это организует и как.

Безуглая напомнила депутатам, что именно они непосредственно отвечают за то, чтобы менять. Есть необходимые инструменты, которые не используются. Также отметила, что президенту нужно сообщать о конкретных проблемах. Нардепка указала на решения, которые могут принять народные депутаты, чтобы изменить ситуацию – это военная реформа, военная полиция, изменение уставов Вооруженных сил. И призвала не бояться говорить о главкоме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/6554
Теги:

Новости

Все новости