Безуглая заинтриговала заявлением: какие изменения анонсировала на лето (ФОТО)

Народная депутат Марьяна Безуглая задумалась над своим стилем при этом похвалила своего коллегу.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Отметила, что Ярослав Железняк изменил стиль, и так, по ее словам, гораздо лучше.

"Все-таки борода часто сбалансирует мужчин. Раньше активный нардеп, что бы ни говорил, выглядел как мелкий стукач, а сейчас вырисовывается серьезный политик со значительным будущим. Серьезно", — написала Безуглая.

При этом призналась, что у нее со стилем преимущественно хаос.

"Признаю. Постоянно нервная, качели с весом, часто на изломе. Честно, эта боль за происходящее, особенно в ВСУ, проживаю ее, она истощает. А визуал имеет значение. Летом что-нибудь придумаем", — анонсировала изменения народная депутат.

Также пояснила, что на самом деле стиль и подача — это уважение к аудитории. Перегибов, по ее словам, не нужно, конечно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая в своем выступлении в сессионном зале снова указала на проблемы в Вооруженных силах Украины, которые могут решить нардепы. По ее словам, формулировки парламентариев о неприемлемой мобилизации, злоупотреблениях ТЦК преимущественно популистические, ведь не называют, кто это организует и как.

Безуглая напомнила депутатам, что именно они непосредственно отвечают за то, чтобы менять. Есть необходимые инструменты, которые не используются. Также отметила, что президенту нужно сообщать о конкретных проблемах. Нардепка указала на решения, которые могут принять народные депутаты, чтобы изменить ситуацию – это военная реформа, военная полиция, изменение уставов Вооруженных сил. И призвала не бояться говорить о главкоме.



