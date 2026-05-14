Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Безуглая вдребезги "разнесла" Раду: указала кто стоит за злоупотреблениями ТЦК
Безуглая вдребезги “разнесла” Раду: указала кто стоит за злоупотреблениями ТЦК

Народная депутат Безуглая напомнила об ответственности Рады

14 мая 2026, 17:26
Кречмаровская Наталия

Народная депутат Марьяна Безуглая в своем выступлении в сессионном зале вновь указала на проблемы в Вооруженных силах Украины, которые могут решить нардепы. По ее словам, формулировки парламентариев о неприемлемой мобилизации, злоупотреблениях ТЦК преимущественно популистические, ведь не называют, кто это организует и как.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"И это прекрасно понятно, что политически отвечает, например, президент, политически отвечает министр, но конкретно конфигурацию происходящего делают высокопоставленные должностные лица в военной сфере. А именно — это главнокомандующий Вооруженными силами Сырский, генеральный штаб, который возглавляет Гнатов, командование сухопутных войск, которые возглавляет Шаповалов. Это все конкретные люди и конкретная система”, — указала Безуглая.

Нардепка подчеркнула, что эта система пережила ни одного министра, ни одного президента.

"И когда ее масштабировали в силу происходящих угроз, когда туда предоставили очень много денег, мы имеем только увеличение рисков. И это очень сильно диссонирует с тем, сколько героизма проявили наши граждане", — отметила она.

Безуглая напомнила депутатам, что именно они непосредственно отвечают за то, чтобы менять. Есть необходимые инструменты, которые не используются. Также отметила, что президенту нужно сообщать о конкретных проблемах.

Нардепка указала на решения, которые могут принять народные депутаты, чтобы изменить ситуацию – это военная реформа, военная полиция, изменение уставов Вооруженных сил. И призвала не бояться говорить о главкоме.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде разводят руками — почему нет ответственности ТЦК.




Источник: https://www.facebook.com/reel/35750782701202771/
