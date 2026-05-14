Безуглая вдребезги “разнесла” Раду: указала кто стоит за злоупотреблениями ТЦК

Кречмаровская Наталия
Народная депутат Марьяна Безуглая в своем выступлении в сессионном зале вновь указала на проблемы в Вооруженных силах Украины, которые могут решить нардепы. По ее словам, формулировки парламентариев о неприемлемой мобилизации, злоупотреблениях ТЦК преимущественно популистические, ведь не называют, кто это организует и как.
Марьяна Безуглая.
Нардепка подчеркнула, что эта система пережила ни одного министра, ни одного президента.
Безуглая напомнила депутатам, что именно они непосредственно отвечают за то, чтобы менять. Есть необходимые инструменты, которые не используются. Также отметила, что президенту нужно сообщать о конкретных проблемах.
Нардепка указала на решения, которые могут принять народные депутаты, чтобы изменить ситуацию – это военная реформа, военная полиция, изменение уставов Вооруженных сил. И призвала не бояться говорить о главкоме.
