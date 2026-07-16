Безугла не стримує обурення: рознесла рішення Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Мар’яна Безугла зазначила, що це такий самий трюк, як і призначення його виконувачем обов'язків голови СБУ, коли знімали Малюка.
За її словами, “ця двоходівка із СБУ якраз перейшла на наступний етап”. Вона пояснила, що СБУ тепер керуватиме Поклад, якого хотіли призначити із самого початку.
Безугла пояснила, що парламент не матиме засідань місяць. Тож, за її словами, як мінімум місяць міністерством оборони керуватиме вже не Федоров, а Хмара, а за місяць визначаться з кандидатурою і подадуть її до ВРУ.
Вона також висловила жаль, що Хмара, сміливий та інноваційний офіцер, погоджується бути фігурою в таких “шахах” Президента.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про рішення Зеленського.