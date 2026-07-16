Безугла не стримує обурення: рознесла рішення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла зазначила, що це такий самий трюк, як і призначення його виконувачем обов'язків голови СБУ, коли знімали Малюка.

“Навіть не знайшли іншого, та сама людина, буквально. Тоді було збурення в суспільстві: ЗА ЩО знімати Малюка? Зараз чи не більше збурення в суспільстві: ЗА ЩО знімати Федорова? І от вихід — тимчасово призначити Хмару та зробити паузу. "Драма" стихне, а потім можна призначати кого потрібно?”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, “ця двоходівка із СБУ якраз перейшла на наступний етап”. Вона пояснила, що СБУ тепер керуватиме Поклад, якого хотіли призначити із самого початку.

Безугла пояснила, що парламент не матиме засідань місяць. Тож, за її словами, як мінімум місяць міністерством оборони керуватиме вже не Федоров, а Хмара, а за місяць визначаться з кандидатурою і подадуть її до ВРУ.

“Чи будуть протести місяць? Чи звільнять тепер Сирського? Чи важить для Сирського ще донедавна керівник тактичного рівня на посаді міністра? Він таких їв на сніданок. Хочу помилитись. Коли вдень здавалося, що є надія, увечері…”, — зазначила народна депутатка.

Вона також висловила жаль, що Хмара, сміливий та інноваційний офіцер, погоджується бути фігурою в таких “шахах” Президента.

“Ну він же офіцер, "так точно" і ніякої мови про цивільний демократичний контроль над генералами”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про рішення Зеленського.