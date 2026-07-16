Безуглая не сдерживает возмущение: разнесла решение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая отметила, что это такой же трюк, как и назначение его исполняющим обязанности главы СБУ, когда снимали Малюка.

"Даже не нашли другого, тот же человек, буквально. Тогда было возмущение в обществе: ЗА ЧТО снимать Малюка? Сейчас чуть ли не больше возмущения в обществе: ЗА ЧТО снимать Федорова? И вот выход — временно назначить Хмару и сделать паузу. "Драма" стихнет, а потом можно назначать кого нужно?”, — отметила народная депутат.

По ее словам, "эта двухходовка из СБУ как раз перешла на следующий этап". Она пояснила, что СБУ теперь будет руководить Поклад, которого хотели назначить с самого начала.

Безуглая пояснила, что парламент не будет иметь заседаний месяц. По ее словам, как минимум месяц министерством обороны будет руководить уже не Федоров, а Хмара, а через месяц определятся с кандидатурой и подадут ее в ВРУ.

"Будут ли протесты месяц? Уволят ли теперь Сырского? Важно ли для Сырского еще недавно руководитель тактического уровня в должности министра? Он таких ел на завтрак. Хочу ошибиться. Когда днем казалось, что есть надежда, вечером…", — отметила народная депутат.

Она также выразила сожаление, что Хмара, смелый и инновационный офицер, соглашается быть фигурой в таких "шахматах" Президента.

"Ну он же офицер, "так точно" и никакой речи о гражданском демократическом контроле над генералами", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о решении Зеленского.