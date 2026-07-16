Безуглая не сдерживает возмущение: разнесла решение Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Марьяна Безуглая отметила, что это такой же трюк, как и назначение его исполняющим обязанности главы СБУ, когда снимали Малюка.
По ее словам, "эта двухходовка из СБУ как раз перешла на следующий этап". Она пояснила, что СБУ теперь будет руководить Поклад, которого хотели назначить с самого начала.
Безуглая пояснила, что парламент не будет иметь заседаний месяц. По ее словам, как минимум месяц министерством обороны будет руководить уже не Федоров, а Хмара, а через месяц определятся с кандидатурой и подадут ее в ВРУ.
Она также выразила сожаление, что Хмара, смелый и инновационный офицер, соглашается быть фигурой в таких "шахматах" Президента.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о решении Зеленского.