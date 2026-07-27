Безуглая написала открытое письмо Зеленскому после увольнения Сырского: что просит

Народная депутат Марьяна Безугла обнародовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарила за увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и призвала вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом парламентария сообщила в своих соцсетях, опубликовав текст обращения и призвав других народных депутатов поддержать документ своими подписями.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

По словам Безуглой, письмо уже зарегистрировано в системе электронного документооборота, а все депутаты могут подписать его независимо от своего местонахождение. Она также предложила коллегам, не желающим поддерживать именно ее обращение, зарегистрировать альтернативный документ.

В письме депутат отмечает, что еще до назначения Александра Сырского выступала против его назначения главкомом ВСУ.

"Выражаю Вам искреннюю благодарность за принятое решение об увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Еще до его назначения на эту должность я публично выступила против этого решения, поскольку была убеждена, что украинская армия нуждается в команде технократов, открытой к новым подходам в управлении, современным технологиям и глубокому пониманию ценности каждой человеческой жизни", — утверждает Безуглая.

Безуглая написала письмо Зеленскому: просит вернуть Федорова в Минобороны

В то же время Безугла просит президента рассмотреть возможность возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны. Она отмечает, что не считает его безупречным руководителем, однако убеждена, что частые кадровые изменения в военное время оказывают негативное влияние на работу оборонного ведомства.

" Его управленческий опыт, способность к внедрению современных технологических решений, цифровизации, эффективному взаимодействию международными партнерами и построению результативных проектов отвечают потребности в формировании команды в сфере обороны государства, опирающейся на стратегическое видение, инновационность, планирование и современные подходы к ведению войны, а не инерцию или механическое выполнение задач любой ценой", — указывает Безуглая.

По ее словам такой подход максимально сохраняет жизнь украинских защитников и защитниц и приближает победу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл неожиданный план по протестам: по снижению возраста мобилизации и возвращению Федорова.