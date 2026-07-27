Безуглая написала открытое письмо Зеленскому после увольнения Сырского: что просит

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безугла обнародовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарила за увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и призвала вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом парламентария сообщила в своих соцсетях, опубликовав текст обращения и призвав других народных депутатов поддержать документ своими подписями.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
По словам Безуглой, письмо уже зарегистрировано в системе электронного документооборота, а все депутаты могут подписать его независимо от своего местонахождение. Она также предложила коллегам, не желающим поддерживать именно ее обращение, зарегистрировать альтернативный документ.
В письме депутат отмечает, что еще до назначения Александра Сырского выступала против его назначения главкомом ВСУ.
Безуглая написала письмо Зеленскому: просит вернуть Федорова в Минобороны
В то же время Безугла просит президента рассмотреть возможность возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны. Она отмечает, что не считает его безупречным руководителем, однако убеждена, что частые кадровые изменения в военное время оказывают негативное влияние на работу оборонного ведомства.
По ее словам такой подход максимально сохраняет жизнь украинских защитников и защитниц и приближает победу Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл неожиданный план по протестам: по снижению возраста мобилизации и возвращению Федорова.