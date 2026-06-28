Автор Конституції назвав найбільшу помилку в тексті Осоновного закону

Майбутній статус Криму після деокупації може стати одним із найскладніших питань для українського конституційного права. Дискусії про модель управління півостровом тривають ще з моменту ухвалення Конституції 1996 року, однак сьогодні вони знову набули актуальності на тлі війни та перспективи відновлення контролю України над територією.

Конституція України. Фото з відкритих джерел

Один із авторів Основного закону, політик Роман Безсмертний, вважає, що тодішнє рішення про створення Автономної Республіки Крим було стратегічною помилкою. За його словами, воно стало результатом політичного компромісу, тоді як робоча група пропонувала інші моделі територіального устрою.

"Найбільшою помилкою при ухваленні Конституції стала територіальна автономія Криму. Решта компромісів, такі як російська мова чи вигляд великого та малого гербів — незначимі. У Криму мала б бути або національна кримськотатарська автономія, або він мав стати звичайною частиною територіального устрою України", — зазначає Безсмертний.

Політик переконаний, що після деокупації Криму модель управління півостровом має бути переосмислена. Серед можливих варіантів він пропонує концепцію "автономії Киримли", яка базуватиметься не на територіальному, а на національному принципі та відповідатиме міжнародному праву щодо захисту корінних народів.

Водночас експерти з конституційного права наголошують, що остаточне рішення щодо статусу Криму залежатиме від політичних і безпекових умов завершення війни. Юрист Богдан Бондаренко підкреслює, що нинішня модель автономії частково сформувала передумови для подій 2014 року, однак майбутнє рішення не може бути ухвалене в ізоляції від суспільного консенсусу.

"При поверненні Криму під наш контроль один із сценаріїв, які треба розглядати — півострів стає звичайною областю, але має бути забезпечена культурна автономія кримських татар", — заявив Бондаренко.

На його думку, будь-які зміни статусу вимагатимуть складних поправок до Конституції, зокрема до розділу, що регулює територіальний устрій. Бондаренко вважає, що остаточна модель управління стане результатом політичних рішень нового парламенту та реалій післявоєнного періоду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що юрист розкрив, що не так з Конституцією України.

Також "Коментарі" писали, що британська розвідка розкрила план України зі знищення Керченського мосту в Криму.