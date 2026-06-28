Автор Конституции назвал самую большую ошибку в тексте Основного закона

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Slava Kot
Будущий статус Крыма после деоккупации может стать одним из самых сложных вопросов украинского конституционного права. Дискуссии о модели управления полуостровом продолжаются еще с момента принятия Конституции 1996 года, однако сегодня они вновь обрели актуальность на фоне войны и перспективы восстановления контроля Украины над территорией.
Конституция Украины. Фото из открытых источников
Один из авторов Основного закона, политик Роман Бессмертный считает, что тогдашнее решение о создании Автономной Республики Крым было стратегической ошибкой. По его словам, оно стало результатом политического компромисса, в то время как рабочая группа предлагала другие модели территориального устройства.
Политик убежден, что после деоккупации Крыма модель управления полуостровом должна быть переосмыслена. Среди возможных вариантов он предлагает концепцию "автономии Киримлы", которая будет базироваться не на территориальном, а на национальном принципе и будет соответствовать международному праву защиты коренных народов.
В то же время эксперты по конституционному праву отмечают, что окончательное решение о статусе Крыма будет зависеть от политических и условий безопасности завершения войны. Юрист Богдан Бондаренко подчеркивает, что нынешняя модель автономии частично сформировала предпосылки к событиям 2014 года, однако будущее решение не может быть принято в изоляции от общественного консенсуса.
По его мнению, любые изменения статуса потребуют сложных поправок к Конституции, в частности к разделу, регулирующему территориальное устройство. Бондаренко считает, что окончательная модель управления станет результатом политических решений нового парламента и реалий послевоенного периода.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что юрист раскрыл, что не так с Конституцией Украины.
Также "Комментарии" писали, что британская разведка раскрыла план Украины по уничтожению Керченского моста в Крыму.