Будущий статус Крыма после деоккупации может стать одним из самых сложных вопросов украинского конституционного права. Дискуссии о модели управления полуостровом продолжаются еще с момента принятия Конституции 1996 года, однако сегодня они вновь обрели актуальность на фоне войны и перспективы восстановления контроля Украины над территорией.

Конституция Украины. Фото из открытых источников

Один из авторов Основного закона, политик Роман Бессмертный считает, что тогдашнее решение о создании Автономной Республики Крым было стратегической ошибкой. По его словам, оно стало результатом политического компромисса, в то время как рабочая группа предлагала другие модели территориального устройства.

"Наибольшей ошибкой при принятии Конституции стала территориальная автономия Крыма. Остальные компромиссы, такие как русский язык или вид большого и малого гербов — незначительны. В Крыму должна быть или национальная крымскотатарская автономия, или он должен стать обычной частью территориального устройства Украины", — отмечает Бессмертный.

Политик убежден, что после деоккупации Крыма модель управления полуостровом должна быть переосмыслена. Среди возможных вариантов он предлагает концепцию "автономии Киримлы", которая будет базироваться не на территориальном, а на национальном принципе и будет соответствовать международному праву защиты коренных народов.

В то же время эксперты по конституционному праву отмечают, что окончательное решение о статусе Крыма будет зависеть от политических и условий безопасности завершения войны. Юрист Богдан Бондаренко подчеркивает, что нынешняя модель автономии частично сформировала предпосылки к событиям 2014 года, однако будущее решение не может быть принято в изоляции от общественного консенсуса.

"При возвращении Крыма под наш контроль один из сценариев, которые нужно рассматривать – полуостров становится обычной областью, но должна быть обеспечена культурная автономия крымских татар", – заявил Бондаренко.

По его мнению, любые изменения статуса потребуют сложных поправок к Конституции, в частности к разделу, регулирующему территориальное устройство. Бондаренко считает, что окончательная модель управления станет результатом политических решений нового парламента и реалий послевоенного периода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что юрист раскрыл, что не так с Конституцией Украины.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка раскрыла план Украины по уничтожению Керченского моста в Крыму.