"Припустилися помилки": юрист розкрив, що не так з Конституцією України

Українська Конституція потребує оновлення в частині, що стосується національної безпеки та обороноздатності. Таку думку висловив правознавець, колишній суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін до 30-ї річниці ухвалення Основного Закону.

Юрист закликав доповнити Конституцію України. Фото з відкритих джерел

Віктор Шишкін в коментарі "Укрінформу" заявив, що чинна Конституція не враховує сучасних викликів, із якими Україна зіткнулася після 2014 року, тобто війни Росії проти України.

"Ми припустилися помилки через ілюзії щодо мирного співіснування на планеті всіх держав. Тож варто було б додати розділ, пов'язаний з обороноздатністю країни. У нас є кілька норм, але цього недостатньо", — сказав Шишкін.

Правознавець вважає, що Україна мала б запозичити підхід низки європейських держав, зокрема Німеччини та Польщі, де питання оборони винесені в окремі конституційні положення. За його словами, це дозволило б чітко визначити повноваження військово-політичного керівництва та уникнути правової невизначеності у кризових ситуаціях.

Окремо Шишкін звертає увагу на іншу проблему — відсутність конституційно закріпленої відповідальності посадових осіб. За його словами, Основний Закон детально описує повноваження президента, уряду та парламенту, але майже не встановлює механізмів відповідальності за ухвалені рішення. Він також нагадує, що подібні принципи були закладені ще в Конституції Пилипа Орлика 1710 року, де відповідальність влади була чітко прописана.

Водночас правознавець застерігає від поспішних змін до Конституції. На його думку, будь-які правки мають базуватися на суспільному консенсусі та чіткому розумінні, які саме норми потребують оновлення і чому.

"Говорячи про зміни, передусім треба поставити питання суспільству: кого і що не влаштовує в Конституції? До державних органів таке ж питання: що їх не влаштовує з точки зору державотворення, існування нашої української держави? От у 1991 році нас не влаштовувала комуністична редакція української Конституції. Тому ми й писали Конституцію незалежної України. То що ж зараз не влаштовує авторів внесення змін? Нехай вони конкретно скажуть: "така-то стаття, такий-то розділ" тощо", — додав правознавець.

Віктор Шишкін — юрист, колишній депутат ВР, перший генеральний прокурор України та екссуддя Конституційного Суду України, який брав участь у розробці Конституції України 1996 року, зокрема розділів: Прокуратура; Правосуддя; Конституційний Суд України та Внесення змін до Конституції України.

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