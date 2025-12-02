Зеленському відверто пригрозили Майданом: чого не будуть терпіти українці

В Україні обговорюють можливе рішення президента України Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. У Раді категорично пояснили, чому це не найкраща ідея.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що Зеленський повинен забути про другий термін. За його словами, після всього що вже сталось і що потім випливе, боротьба за переобрання може стати топтанням по руїнах України. Нардеп пояснив, що держава виживає за рахунок допомоги західних партнерів, які вимагають пояснень щодо корупції найближчого президентського оточення. Держава, як пояснив політик, тримається на витримці громадян, які вже закипіли, але не виходять на вулиці лише аби не потішити росіян.

“Однак замість припинити тримати корумповану вертикаль і повернутись до розподілу обов’язків гілок влади за Конституцією, Зеленський продовжує грати в міні-Наполеона за чужий рахунок. Він відчайдушно чіпляється за одноосібну владу навіть попри те, що її парламентський фундамент розколовся. Монобільшості давно немає по факту голосувань, а може не стати і юридично”, — розповів народний депутат.

За його словами, щоб врятувати ситуацію і повернути довіру до України та довіру самих українців, потрібен уряд національної єдності, до якого увійдуть не міністри за партійними квотами, а професіонали.

“Але для початку Зеленський має усвідомити — збереження влади і другий термін у нього можливий лише за рахунок фальсифікацій і ламання країни через коліно. Яка буде реакція, зрозуміло. 2004 і 2013 роки показали наслідки. Час виборів обов’язково прийде. Але тоді нам потрібні будуть не потрясіння, а демократичний і юридично чистий процес. Бо вся увага в той момент повинна бути на одне — посилення оборони. І вибори мають стати основою такого посилення. Наступна війна може стати останньою”, — попередив народний депутат.

