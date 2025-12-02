Зеленському відверто пригрозили Майданом: чого не будуть терпіти українці

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні обговорюють можливе рішення президента України Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. У Раді категорично пояснили, чому це не найкраща ідея.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що Зеленський повинен забути про другий термін. За його словами, після всього що вже сталось і що потім випливе, боротьба за переобрання може стати топтанням по руїнах України. Нардеп пояснив, що держава виживає за рахунок допомоги західних партнерів, які вимагають пояснень щодо корупції найближчого президентського оточення. Держава, як пояснив політик, тримається на витримці громадян, які вже закипіли, але не виходять на вулиці лише аби не потішити росіян.
За його словами, щоб врятувати ситуацію і повернути довіру до України та довіру самих українців, потрібен уряд національної єдності, до якого увійдуть не міністри за партійними квотами, а професіонали.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Раді глузують із Зеленського.