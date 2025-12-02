Зеленскому откровенно пригрозили Майданом: чего не будут терпеть украинцы

В Украине обсуждается возможное решение президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. В Раде категорически объяснили, почему это не самая лучшая идея.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что Зеленский должен забыть о втором сроке. По его словам, после всего случившегося и потом вытекающего, борьба за переизбрание может стать топтанием по руинам Украины. Нардеп пояснил, что государство выживает за счет помощи западных партнеров, требующих объяснений по коррупции ближайшего президентского окружения. Государство, как пояснил политик, держится на выдержке уже закипевших граждан, которые не выходят на улицы только чтобы не порадовать россиян.

"Однако вместо прекратить держать коррумпированную вертикаль и вернуться к распределению обязанностей ветвей власти по Конституции, Зеленский продолжает играть в мини-Наполеона за чужой счет. Он отчаянно цепляется за единоличную власть даже несмотря на то, что ее парламентский фундамент не раскололся. Монобольшинства давно нет по факту голосований, а может не стать и юридически”, – рассказал народный депутат.

По его словам, чтобы спасти ситуацию и вернуть доверие к Украине и доверие самих украинцев, нужно правительство национального единства, в которое войдут не министры по партийным квотам, а профессионалы.

"Но для начала Зеленский должен осознать — сохранение власти и второй срок у него возможен только за счет фальсификаций и ломания страны через колено. Какая будет реакция, понятно. 2004 и 2013 годы показали последствия. Время выборов обязательно придет. Но тогда нам понадобятся не потрясения, а демократический и юридически чистый процесс. Ибо все внимание в тот момент должно быть на одно – усиление обороны. И выборы должны стать основанием для такого усиления. Следующая война может стать последней”, – предупредил народный депутат.

