Зеленскому откровенно пригрозили Майданом: чего не будут терпеть украинцы

Кречмаровская Наталия
В Украине обсуждается возможное решение президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. В Раде категорически объяснили, почему это не самая лучшая идея.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Владимир Арьев заявил, что Зеленский должен забыть о втором сроке. По его словам, после всего случившегося и потом вытекающего, борьба за переизбрание может стать топтанием по руинам Украины. Нардеп пояснил, что государство выживает за счет помощи западных партнеров, требующих объяснений по коррупции ближайшего президентского окружения. Государство, как пояснил политик, держится на выдержке уже закипевших граждан, которые не выходят на улицы только чтобы не порадовать россиян.
По его словам, чтобы спасти ситуацию и вернуть доверие к Украине и доверие самих украинцев, нужно правительство национального единства, в которое войдут не министры по партийным квотам, а профессионалы.
