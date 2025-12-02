У Раді відверто глузують із Зеленського: знову пригадали президенту Міндіча

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Зарплата президента України Володимира Зеленського становить 28 тис. грн в місяць. ЗМІ повідомляють, що він фактично живе на старі доходи від “Кварталу 95”. У Раді відреагували на цю інформацію.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував: розумію, що після “Енергоатому”, грошей у Володимира Олександровича не стало.
Політик припустив, що, виходячи з того, що у Володимира Олександровича маленька зарплата і йому немає на що жити, тут може бути лише два варіанти:
За словами політика, маємо два стільця. А, як підсумував нардеп, Володимир Олександрович намагається сидіти відразу на обох.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча. Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомили в Центрі протидії корупції.
У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському. Далі Галущенко запитав у Міндіча, як спілкуватись з президентом.