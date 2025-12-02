У Раді відверто глузують із Зеленського: знову пригадали президенту Міндіча

Зарплата президента України Володимира Зеленського становить 28 тис. грн в місяць. ЗМІ повідомляють, що він фактично живе на старі доходи від “Кварталу 95”. У Раді відреагували на цю інформацію.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував: розумію, що після “Енергоатому”, грошей у Володимира Олександровича не стало.

“Тепер ось жаліється, що маленька зарплата. То може скоро банку доведеться відкривати?”, — зіронізував нардеп.

Політик припустив, що, виходячи з того, що у Володимира Олександровича маленька зарплата і йому немає на що жити, тут може бути лише два варіанти:

“Міндіч усе вкрав і просто надурив його, як лоха. Міндіч ділився, але Зеленський тепер це приховує. І перший, і другий варіант — погані. Бо якщо перший — то, виходить, що президент у нас лох, якого навіть Міндіч зміг обдурити. А якщо другий — то президент брехло”, — різко зазначив народний депутат.

За словами політика, маємо два стільця. А, як підсумував нардеп, Володимир Олександрович намагається сидіти відразу на обох.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча. Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомили в Центрі протидії корупції.

У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському. Далі Галущенко запитав у Міндіча, як спілкуватись з президентом.



